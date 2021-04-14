Barley wine: conheça o estilo de cerveja que envelhece como vinho

Barley Wine: criação britânica com influência francesa Crédito: Shutterstock

Barley Wine é um estilo de cerveja que, em tradução livre, significa "vinho de cevada". Mas, apesar do nome, já adianto que uma bebida não tem nada a ver com a outra, exceto pelo fato de ambas serem fermentadas e passarem por um processo similar de maturação.

A inspiração para o nome e o estilo dessa cerveja, que é complexa, licorosa e bastante frutada, está ligada ao contexto histórico da França e da Inglaterra no século XVIII.

A English Barley Wine surgiu quando a então Ilha da Grã-Bretanha foi invadida pela Normandia e houve uma mescla da cultura cervejeira inglesa com a de vinhos, importados diretamente da França pela aristocracia normanda.

Na tentativa de recuperar o patriotismo britânico, os cervejeiros ingleses criaram um estilo da família das Ale com características semelhantes a dos vinhos, como o envelhecimento em barricas de madeira. Devido ao alto preço desses barris, as primeiras Barley Wine eram produzidas e consumidas apenas pelas famílias ricas.

PERFIL SENSORIAL

Assim como na produção de vinhos, o tempo de passagem por barril, que pode durar meses ou anos, é crucial para formar as nuances de uma boa Barley: aroma rico e fortemente maltado, tostado, frutado (frutas secas), com notas de toffee e caramelo e com o lúpulo trazendo sensações terrosas e florais.

Na boca, há uma mistura incrível de sabores fortes e intensos que vão de pão a nozes, com presença (de média a alta) de dulçor de caramelo escuro e melado (o que remete aos vinhos do Porto) e outros sabores típicos da bebida de Baco.

"É comum uma Barley Wine apresentar notas intensas de frutas escuras ou secas. Na boca, é um estilo de cerveja encorpado e com um toque aveludado, porém o corpo ("peso" do líquido) tende a diminuir quanto maior for o período de guarda." Taynã Feitosa - Sommelière

Há ainda o aquecimento proporcionado pelo álcool (o teor alcoólico das Barley wines fica entre 8 e 12%), e a carbonatação também tende a reduzir de acordo com o tempo de armazenamento da garrafa.

O estilo é considerado um dos mais nobres da Escola Inglesa e também tem seu desdobramento à americana, a American Barley Wine, que contém mais nuances do lúpulo do que a versão britânica.

HARMONIZAÇÕES

Devido à complexidade da bebida, recomenda-se degustar uma Barley Wine em um momento relaxante. As combinações ideais são com carnes de caça e com aquelas de preparo demorado e complexo. É uma cerveja perfeita para acompanhar sobremesas, principalmente as de receitas mais doces e densas.

Indico fortemente a harmonização dessas cervejas com queijos potentes, principalmente os de fungo azul, como gorgonzola e roquefort.

DICAS DA COLUNISTA

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01 FULLER'S GOLDEN PRIDE ENGLISH BARLEY WINE Cervejaria Fuller's/Inglaterra/8,5% ABV - A tradicional cervejaria Fuller's criou uma das Barley Wine mais conhecidas e aclamadas no meio cervejeiro. É o rótulo tem-que-provar, com notas de malte tostado e de frutas secas na medida, sensação de boca quente e baixa formação de espuma. Cerveja que entrega experiência. 02 NILS OSCAR CELEBRATION BARLEY WINE Cervejaria Nils Oscar/Suécia/9,9% ABV - Sua receita é rica em lúpulos tradicionais europeus, como o Fuggles, da Inglaterra, e o Magnum, da Alemanha. Essa Barley Wine sueca é agradável e traz notas equilibradíssimas de toffee e caramelo, o que a torna mais fácil de beber.