Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entre vinhos

Por que a safra 2020 é histórica para o vinho nacional?

No ano passado, o menor volume de chuvas influenciou de forma positiva a qualidade dos rótulos produzidos em várias partes do Brasil

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 15:00

Públicado em 

09 abr 2021 às 15:00
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde

Uva vinífera em um vinhedo no Rio Grande Sul
No Brasil, a safra de 2020 foi menos chuvosa e rendeu vinhos mais comerciais Crédito: ABE/Divulgação
Na hora de comprar vinhos, muitos consumidores ainda não se atentam à safra. Há quem leve sempre o mesmo rótulo sem perceber se essa informação, indicada na garrafa, mudou ou permanece igual. Pois saiba que um mesmo vinho pode se apresentar diferente de acordo com o ano em que suas uvas foram colhidas.
O desenvolvimento das videiras depende das condições climáticas enfrentadas durante todo o seu ciclo, e a uva não está entre as frutas mais fáceis de se cultivar.

Veja Também

Além da Serra Gaúcha: conheça vinícolas que se destacam pelo Brasil

Ela requer um jeito todo especial no momento da poda, a hora certa de irrigar, isso sem contar a quantidade de chuvas, que na maioria das vezes é imprevisível. Milímetros a mais ou a menos, assim como a temperatura e a exposição ao sol, farão diferença tanto para a fruta quanto para o vinho elaborado a partir dela.
Por isso, conhecer a safra de um vinho é tão importante. Alguns enólogos e críticos até fazem a classificação dos anos para categorizar como safras boas ou ruins. Isso acontece principalmente com rótulos de grande prestígio, que sofrem interferência no preço e passam a valer muito mais se originados de grandes safras.

AVALIAÇÃO NACIONAL DE VINHOS

É o caso dos vinhos nacionais da safra 2020, considerada "a safra das safras" tanto no Rio Grande do Sul como em outras regiões do país, segundo a XXVIII Avaliação Nacional de Vinhos, realizada de forma virtual pela Associação Brasileira de Enologia (ABE) em 7 de novembro do ano passado. Trata-se de uma das maiores degustações de vinhos de uma única safra no mundo.
Foram inscritas nessa edição 395 amostras de vinhos de 56 vinícolas do Brasil e de outros países da América do Sul. Na avaliação, 64 enólogos se reuniram para degustar às cegas e eleger as 16 amostras de vinhos classificadas entre as 30% mais representativas da safra.

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Para o enólogo capixaba Douglas Chamon, da vinícola Chamon Garbin, em Bento Gonçalves (RS), o volume de chuvas está diretamente ligado à classificação de grande safra. “O clima normal no Sul é de chuva durante o período de amadurecimento da uva. Porém, a safra seca, com menos chuva, é uma ideia convencional para os enólogos de safra excepcional. Para muitos, pelo fato de haver menos umidade e menos fungos para as plantas, a maturação ocorrerá mais tranquila, com grandes chances de se obter mais uvas sadias”, pontua.
Chamon explica que a safra mais seca favorece um aumento na quantidade de frutos da videira, e a maior exposição ao sol garante vinhos com teor de álcool mais elevado, baixa acidez e pouco açúcar residual, que no geral são mais comerciais.

Veja Também

Santa Teresa produz novo vinho fino de uvas europeias

Confira os 16 rótulos mais representativos da safra 2020 na XXVIII Avaliação Nacional de Vinhos da ABE:
CATEGORIA VINHO BASE ESPUMANTE
  • Chardonnay – Cooperativa Vinícola Aurora – Bento Gonçalves (RS)
  • Riesling Itálico/Chardonnay/Pinot Noir – Chandon do Brasil – Garibaldi (RS)
  • Pinot Noir – Casa Valduga – Bento Gonçalves (RS)
CATEGORIA BRANCO FINO SECO NÃO AROMÁTICO
  • Riesling – Cooperativa Vinícola Garibaldi – Garibaldi (RS)
  • Chardonnay – Cooperativa Vinícola Aliança – Santana do Livramento (RS)
CATEGORIA BRANCO FINO SECO AROMÁTICO
  • Sauvignon Blanc – Vinícola Família Lemos de Almeida - Vacaria (RS)
  • Moscato Giallo – Vinhos Hortência – Flores da Cunha (RS)
CATEGORIA VINHO ROSÉ FINO SECO
  • Cabernet Sauvignon – Vinícola Almadén – Santana do Livramento (RS)
CATEGORIA VINHO TINTO FINO SECO JOVEM
  • Merlot – Vinícola Salton – Bento Gonçalves (RS)
CATEGORIA TINTO FINO SECO
  • Tannat – Casa Perini – Farroupilha (RS)
  • Cabernet Franc – Vinícola Don Guerino – Alto Feliz (RS)
  • Tannat – Família Bebber – Flores da Cunha (RS)
  • Merlot – Pizzato Vinhas e Vinhos – Bento Gonçalves (RS)
  • Merlot – Vinícola Cave de Pedra - Bento Gonçalves (RS)
  • Tannat/Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc – Casa Venturini – Flores da Cunha (RS)
  • Touriga Nacional/Tempranillo/Petit Verdot/Merlot/Cabernet Sauvignon/Tannat – Vinícola Miolo – Bento Gonçalves (RS)
Leia as colunas anteriores e acompanhe a colunista também no Instagram.

Veja Também

Feijoada sem segredos: qual é o melhor jeito de fazer o prato?

De focaccia a hot dog de polvo, veja as novidades gastronômicas do ES

Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

Tópicos Relacionados

Gastronomia opinião vinhos Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados