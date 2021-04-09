Por que a safra 2020 é histórica para o vinho nacional?

No Brasil, a safra de 2020 foi menos chuvosa e rendeu vinhos mais comerciais Crédito: ABE/Divulgação

Na hora de comprar vinhos, muitos consumidores ainda não se atentam à safra. Há quem leve sempre o mesmo rótulo sem perceber se essa informação, indicada na garrafa, mudou ou permanece igual. Pois saiba que um mesmo vinho pode se apresentar diferente de acordo com o ano em que suas uvas foram colhidas.

O desenvolvimento das videiras depende das condições climáticas enfrentadas durante todo o seu ciclo, e a uva não está entre as frutas mais fáceis de se cultivar.

Ela requer um jeito todo especial no momento da poda, a hora certa de irrigar, isso sem contar a quantidade de chuvas, que na maioria das vezes é imprevisível. Milímetros a mais ou a menos, assim como a temperatura e a exposição ao sol, farão diferença tanto para a fruta quanto para o vinho elaborado a partir dela.

Por isso, conhecer a safra de um vinho é tão importante. Alguns enólogos e críticos até fazem a classificação dos anos para categorizar como safras boas ou ruins. Isso acontece principalmente com rótulos de grande prestígio, que sofrem interferência no preço e passam a valer muito mais se originados de grandes safras.

AVALIAÇÃO NACIONAL DE VINHOS

É o caso dos vinhos nacionais da safra 2020, considerada "a safra das safras" tanto no Rio Grande do Sul como em outras regiões do país, segundo a XXVIII Avaliação Nacional de Vinhos, realizada de forma virtual pela Associação Brasileira de Enologia (ABE) em 7 de novembro do ano passado. Trata-se de uma das maiores degustações de vinhos de uma única safra no mundo.

Foram inscritas nessa edição 395 amostras de vinhos de 56 vinícolas do Brasil e de outros países da América do Sul. Na avaliação, 64 enólogos se reuniram para degustar às cegas e eleger as 16 amostras de vinhos classificadas entre as 30% mais representativas da safra.

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Para o enólogo capixaba Douglas Chamon, da vinícola Chamon Garbin, em Bento Gonçalves (RS), o volume de chuvas está diretamente ligado à classificação de grande safra. “O clima normal no Sul é de chuva durante o período de amadurecimento da uva. Porém, a safra seca, com menos chuva, é uma ideia convencional para os enólogos de safra excepcional. Para muitos, pelo fato de haver menos umidade e menos fungos para as plantas, a maturação ocorrerá mais tranquila, com grandes chances de se obter mais uvas sadias”, pontua.

Chamon explica que a safra mais seca favorece um aumento na quantidade de frutos da videira, e a maior exposição ao sol garante vinhos com teor de álcool mais elevado, baixa acidez e pouco açúcar residual, que no geral são mais comerciais.

Confira os 16 rótulos mais representativos da safra 2020 na XXVIII Avaliação Nacional de Vinhos da ABE:

CATEGORIA VINHO BASE ESPUMANTE

Chardonnay – Cooperativa Vinícola Aurora – Bento Gonçalves (RS)

Riesling Itálico/Chardonnay/Pinot Noir – Chandon do Brasil – Garibaldi (RS)



Pinot Noir – Casa Valduga – Bento Gonçalves (RS)

CATEGORIA BRANCO FINO SECO NÃO AROMÁTICO

Riesling – Cooperativa Vinícola Garibaldi – Garibaldi (RS)



Chardonnay – Cooperativa Vinícola Aliança – Santana do Livramento (RS)

CATEGORIA BRANCO FINO SECO AROMÁTICO

Sauvignon Blanc – Vinícola Família Lemos de Almeida - Vacaria (RS)

Moscato Giallo – Vinhos Hortência – Flores da Cunha (RS)

CATEGORIA VINHO ROSÉ FINO SECO

Cabernet Sauvignon – Vinícola Almadén – Santana do Livramento (RS)

CATEGORIA VINHO TINTO FINO SECO JOVEM

Merlot – Vinícola Salton – Bento Gonçalves (RS)



CATEGORIA TINTO FINO SECO

Tannat – Casa Perini – Farroupilha (RS)



Cabernet Franc – Vinícola Don Guerino – Alto Feliz (RS)



Tannat – Família Bebber – Flores da Cunha (RS)



Merlot – Pizzato Vinhas e Vinhos – Bento Gonçalves (RS)



Merlot – Vinícola Cave de Pedra - Bento Gonçalves (RS)



Tannat/Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc – Casa Venturini – Flores da Cunha (RS)



Touriga Nacional/Tempranillo/Petit Verdot/Merlot/Cabernet Sauvignon/Tannat – Vinícola Miolo – Bento Gonçalves (RS)

