Fotos: com ondas grandes, surfistas fazem a festa no litoral do ES

Segundo o alerta da Marinha, o sul do Estado e a Grande Vitória podem registrar ventos com intensidade de até 75 km/h. Além dos ventos, os próximos dias também devem ser de sol entre muitas nuvens e chuva fraca em boa parte do território capixaba .

De acordo com a Marinha, por causa dos ventos, em alto-mar podem se formar ondas de direção Sul a Sudeste, com até 4 metros de altura. Também existe a possibilidade de ressaca, com ondas até 3,5 metros de altura, na faixa litorânea que vai do Sul do Estado até a Grande Vitória. A previsão de ondas grandes vale até a manhã de sábado (24).