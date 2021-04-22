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Alerta de ventania

Fotos: com ondas grandes, surfistas fazem a festa no litoral do ES

Segundo o alerta da Marinha, o sul do Estado e a Grande Vitória podem registrar ventos com intensidade de até 75 km/h, favorecendo a formação de ondas

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 12:32

Publicado em 

22 abr 2021 às 12:32

Quinta-feira com ondas grande no litoral do ES. Registro feito em Itapuã, Vila Velha

alerta da Marinha para a possibilidade de ventos fortes e ondas grandes nesta quinta-feira (22) se confirmou e fez a festa de surfistas nas praias do litoral do Estado. Em Itapuã, Vila Velha, adeptos do esporte aproveitaram o mar agitado.
Segundo o alerta da Marinha, o sul do Estado e a Grande Vitória podem registrar ventos com intensidade de até 75 km/h. Além dos ventos, os próximos dias também devem ser de sol entre muitas nuvens e chuva fraca em boa parte do território capixaba.
De acordo com a Marinha, por causa dos ventos, em alto-mar podem se formar ondas de direção Sul a Sudeste, com até 4 metros de altura. Também existe a possibilidade de ressaca, com ondas até 3,5 metros de altura, na faixa litorânea que vai do Sul do Estado até a Grande Vitória. A previsão de ondas grandes vale até a manhã de sábado (24). 

CICLONE POTIRA

A formação de um ciclone ao largo do Litoral Sul e do Sudeste do Brasil, barizado pela Marinha de "Potira", influencia o tempo no Espírito Santo, principalmente com relação aos ventos. A reportagem de A Gazeta conversou com o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), que explicou o fenômeno.

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