Capixaba é convocado pela seleção de handebol para treinos em Portugal
Com vaga garantida nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) divulgou lista com 21 atletas que participarão de um período de treinos em Portugal, que visa a preparação para a Olimpíada, que será disputada entre 23 de julho e 8 de agosto. Entre os convocados, está Vinicius Teixeira, natural de Linhares e que atua como pivô do Handebol Taubaté, time que carrega o nome da cidade do interior de São Paulo.
Em vídeo divulgado nas redes sociais da CBHb nesta terça-feira (18), o técnico, Marcus Tatá, explicou que a equipe se apresenta na cidade do Porto no dia 14 de junho, onde também vai disputar um amistoso contra a seleção portuguesa.
"Esses atletas se apresentarão no dia 14 de junho na cidade do Porto, onde iniciaremos os testes, as partes física, técnica e tática. Também temos um compromisso no dia 2 de julho contra a seleção de Portugal, um jogo-treino e, aí sim, no dia 8, vamos para a Alemanha, onde jogaremos um torneio com Alemanha e Egito", explicou o técnico.
Após o período de treinos em Portugal e dos jogos preparatórios, Marcus Tatá terá que reduzir a lista de atletas para 15 nomes que representarão o Brasil na disputa pelo inédito ouro olímpico na modalidade.
CLASSIFICAÇÃO SUADA
A vaga para as Olimpíadas de Tóquio veio no sufoco. O passaporte foi carimbado em março deste ano, quando o Brasil terminou o torneio pré-olímpico disputado em Montenegro na segunda colocação. O Brasil bateu o Chile por 26 a 24, mas teve que esperar a vitória da Noruega sobre a Coreia do Sul por 44 a 31 para comemorar a conquista. Com o resultado, a seleção garantiu o primeiro lugar no grupo e a viagem ao Japão.
Outras nove seleções já estão garantidas nas Olimpíadas de Tóquio. São elas: Japão, Argentina, Dinamarca, Espanha, Egito, Bahrein, Noruega, Suécia e Alemanha. Duas vagas nos jogos ainda estão em aberto, com França, Croácia, Tunísia e Portugal na disputa.
CAPIXABA JÁ FEZ PARTE DE MOMENTO HISTÓRICO
Vinicius Teixeira foi um dos destaques de um momento histórico para a seleção brasileira. Em 2019, o capixaba fez parte da equipe que chegou ao nono lugar no mundial da modalidade, disputado na Alemanha, que é a melhor campanha do Brasil em mundiais na história da competição.
Na campanha, o Brasil venceu Croácia, Rússia e Sérvia, seleções consideradas potências na modalidade. Na ocasião, Vinicius destacou o bom trabalho que fez durante o ano de 2018 e que foi coroado com o momento histórico vivido pela equipe. O capixaba ressaltou também a capacidade da seleção de jogar de igual para igual com seleções com mais tradição no esporte.
"Fiquei muito feliz com o meu desempenho final, mas me orgulho principalmente do desempenho coletivo. Voltar para a seleção e fazer um bom papel foi muito importante. Fiz um ano bom no Taubaté (São Paulo), joguei bem e a convocação veio para coroar o trabalho de 2018. A gente fica muito feliz em saber que estamos jogando de igual para igual com as melhores do mundo, isso dá uma confiança bem maior para a equipe. Foi um campeonato muito difícil. Começamos já sabendo que estávamos no grupo da morte. Cada jogo era como uma final", disse.