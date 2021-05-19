Capixaba Vinicius Teixeira está entre os 21 convocados no Handebol para treinos em Portugal Crédito: Arquivo Pessoal

Your browser does not support the audio element. Capixaba é convocado pela seleção de handebol para treinos em Portugal

Com vaga garantida nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) divulgou lista com 21 atletas que participarão de um período de treinos em Portugal, que visa a preparação para a Olimpíada, que será disputada entre 23 de julho e 8 de agosto. Entre os convocados, está Vinicius Teixeira, natural de Linhares e que atua como pivô do Handebol Taubaté, time que carrega o nome da cidade do interior de São Paulo.

Em vídeo divulgado nas redes sociais da CBHb nesta terça-feira (18), o técnico, Marcus Tatá, explicou que a equipe se apresenta na cidade do Porto no dia 14 de junho, onde também vai disputar um amistoso contra a seleção portuguesa.

"Esses atletas se apresentarão no dia 14 de junho na cidade do Porto, onde iniciaremos os testes, as partes física, técnica e tática. Também temos um compromisso no dia 2 de julho contra a seleção de Portugal, um jogo-treino e, aí sim, no dia 8, vamos para a Alemanha, onde jogaremos um torneio com Alemanha e Egito", explicou o técnico.

Após o período de treinos em Portugal e dos jogos preparatórios, Marcus Tatá terá que reduzir a lista de atletas para 15 nomes que representarão o Brasil na disputa pelo inédito ouro olímpico na modalidade.

CLASSIFICAÇÃO SUADA

A vaga para as Olimpíadas de Tóquio veio no sufoco. O passaporte foi carimbado em março deste ano, quando o Brasil terminou o torneio pré-olímpico disputado em Montenegro na segunda colocação. O Brasil bateu o Chile por 26 a 24, mas teve que esperar a vitória da Noruega sobre a Coreia do Sul por 44 a 31 para comemorar a conquista. Com o resultado, a seleção garantiu o primeiro lugar no grupo e a viagem ao Japão.

When your goalkeeper saves more than half the shots that come his way ? 15 saves from @leotercariol62 were key in helping ?? Brazil taking their critical win tonight!#Tokyo2020 @CBHb1 pic.twitter.com/DWqKyy1YRK — International Handball Federation (@ihf_info) March 14, 2021

Outras nove seleções já estão garantidas nas Olimpíadas de Tóquio. São elas: Japão, Argentina, Dinamarca, Espanha, Egito, Bahrein, Noruega, Suécia e Alemanha. Duas vagas nos jogos ainda estão em aberto, com França, Croácia, Tunísia e Portugal na disputa.

CAPIXABA JÁ FEZ PARTE DE MOMENTO HISTÓRICO

Na campanha, o Brasil venceu Croácia, Rússia e Sérvia, seleções consideradas potências na modalidade. Na ocasião, Vinicius destacou o bom trabalho que fez durante o ano de 2018 e que foi coroado com o momento histórico vivido pela equipe. O capixaba ressaltou também a capacidade da seleção de jogar de igual para igual com seleções com mais tradição no esporte.