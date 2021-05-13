Federação Capixaba de Beach Soccer é a nova entidade do esporte no ES

Celeiro de craques e referência no futebol de areia nacional durante anos, o cenário do futebol de areia do Espírito Santo vê surgir uma nova organização da modalidade em solo capixaba: a Federação Capixaba de Beach Soccer (Fecabes), que tem como presidente o ex-goleiro Marcos Antônio Santos Filho, o Marquinhos.
Formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e atual consultor do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, Marquinhos pretende trazer a experiência adquirida como organizador de finanças, também para a Fecabes, com o objetivo de fortalecer e certificar a entidade como uma organização séria e confiável.
"O Beach Soccer Capixaba sempre foi o exemplo de esporte coletivo do Espírito Santo. Tricampeão brasileiro, da Copa do Brasil, Copa dos Campeões, revelou dezenas de atletas para diversos clubes nacionais e internacionais, para a Seleção Brasileira, dois deles inclusive melhores do mundo Fifa. Passamos por um momento difícil com a falta de calendário e incentivo que inclusive adiantou meu processo de aposentadoria há 3 anos. Mesmo parado, sempre incentivei a nova geração e a paixão pelo esporte sempre falou muito alto. Então, buscamos a aproximação e conversando com diversos atletas e ex-atletas, associações, times, fui encorajado a assumir este papel de representar o esporte para alavancar o nosso Beach Soccer. Manter a paixão que o capixaba tem por este esporte", disse o mandatário
O presidente também comentou sobre o planejamento a curto e a longo prazo à frente da Federação. A princípio, a sede da Fecabes se encontra no bairro Jardim Camburi, em Vitória, mesmo local da sede da Associação Capixaba de Esporte e Lazer (Acel).
"A gente espera oxigenar o beach soccer. Fazer um calendário fixo, com competições atraentes. Relembrar aquele alto rendimento e partidas memoráveis que já aconteceram aqui. Queremos ver aquelas arenas lotadas e o público empolgado. O povo capixaba merece este retorno. Neste momento buscamos o apoio e a diversidade com os principais atores do beach Soccer capixaba. Com os projetos vencedores e multicampeões do esporte, como a ACEL (que por anos coordenou o Rio Branco Beach Soccer e nos representou nacionalmente) São Pedro (que tem um projeto belíssimo e vencedor, especialmente no feminino com diversas atletas na Seleção Brasileira), Anchieta (que dominou os últimos anos do nosso beach soccer e nos representa nacionalmente hoje), o Vila Nova Futebol Feminino (que é nosso representante nacional no futebol de campo e que trouxemos para as areias há cerca de 3 anos), o Vilavelhense Futebol Clube que tem dois belos projetos também. Além destes parceiros, representados pela Fabi, pela Rose, Wesley, Luciano Tadino, Miguel Tres, temos outros amantes do esporte como o Alex Fabiano, o Dimmy, o Flavio Diogo. Isso diretamente. Temos outras dezenas de pessoas e atletas dando um belo suporte", ressaltou Marquinhos.
CAMPEONATO METROPOLITANO CONFIRMADO
O Campeonato Metropolitano está de volta! Ainda sem data ou local definidos, a Fecabes já está em contato com equipes interessadas em participarem da terceira edição do certame. Esse é apenas um dos planos para a sequencia da temporada, como explica o presidente
"Neste primeiro momento estamos trabalhando para formatação da Federação, busca de apoio e patrocínios, regulamentar o esporte e fixar nosso calendário. Neste sentido, vamos trazer novamente agora em maio se a pandemia nos permitir (e com toda segurança) o Campeonato Metropolitano de Beach Soccer (o terceiro campeonato metropolitano) que além do alto nível técnico premia as equipes masculinas e femininas com R$ 13.000,00 (treze mil reais) em premiação (igual para as categorias). Temos programado um campeonato estadual de clubes para o segundo semestre. Mas pensamos em expandir, trazer de volta nosso charmoso Campeonato Estadual de Seleções, fomentar a base com campeonatos também. Vamos nos estruturar para fazer ainda mais bonito", afirmou o ex-goleiro.
PERFIL DO PRESIDENTE DA FECABES
- Quem é: Marcos Antonio Santos Filho, 38 anos, é formado em Ciências Contábeis na Universidade Federald do Espírito Santo (Ufes) e em Direito na UVV. É servidor público efetivo e atua como consultor do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo.
- Carreira na areia: Como atleta, foi goleiro profissional de Beach Soccer por quase 20 anos. Iniciou no Rio Branco em 1999 com 17 anos, onde foi campeão da divisão de acesso do campeonato de Vitória. Em 2000 disputou a primeira edição do Campeonato Capixaba de Seleções pot Vitória, onde foi vice-campeão. Jogou diversos campeonatos e por vários clubes como Santos Futebol Clube-SP; Sociedade Esportiva Palmeiras-SP; Rio Branco Atlético Clube-ES; Botafogo Futebol e Regatas-RJ; e Club Malvin – URU. Neste último disputou a primeira edição da Copa Libertadores de Beach Soccer, outro marco do esporte em 2016.
Além disso, disputou campeonatos estaduais por diversos municípios como Vitória/ES; Marilândia/ES; Vila Velha/ES; e, Cariacica/ES. Disputou Campeonatos Brasileiros pela Seleção do Espírito Santo, sendo Tricampeão Brasileiro em 2010, quando também foi convocado para a Seleção Brasileira.