Federação Capixaba de Beach Soccer é a nova entidade do esporte no ES

Fecabes é a nova entidade que cuida do futebol de areia no ES Crédito: Divulgação/Fecabes

Celeiro de craques e referência no futebol de areia nacional durante anos, o cenário do futebol de areia do Espírito Santo vê surgir uma nova organização da modalidade em solo capixaba: a Federação Capixaba de Beach Soccer (Fecabes), que tem como presidente o ex-goleiro Marcos Antônio Santos Filho, o Marquinhos.

Formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e atual consultor do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, Marquinhos pretende trazer a experiência adquirida como organizador de finanças, também para a Fecabes, com o objetivo de fortalecer e certificar a entidade como uma organização séria e confiável.

"O Beach Soccer Capixaba sempre foi o exemplo de esporte coletivo do Espírito Santo. Tricampeão brasileiro, da Copa do Brasil, Copa dos Campeões, revelou dezenas de atletas para diversos clubes nacionais e internacionais, para a Seleção Brasileira, dois deles inclusive melhores do mundo Fifa. Passamos por um momento difícil com a falta de calendário e incentivo que inclusive adiantou meu processo de aposentadoria há 3 anos. Mesmo parado, sempre incentivei a nova geração e a paixão pelo esporte sempre falou muito alto. Então, buscamos a aproximação e conversando com diversos atletas e ex-atletas, associações, times, fui encorajado a assumir este papel de representar o esporte para alavancar o nosso Beach Soccer. Manter a paixão que o capixaba tem por este esporte", disse o mandatário

Atualmente servidor público, Marquinhos é o presiidente da Fecabes Crédito: Fecabes/Divulgação

O presidente também comentou sobre o planejamento a curto e a longo prazo à frente da Federação. A princípio, a sede da Fecabes se encontra no bairro Jardim Camburi, em Vitória, mesmo local da sede da Associação Capixaba de Esporte e Lazer (Acel).

"A gente espera oxigenar o beach soccer. Fazer um calendário fixo, com competições atraentes. Relembrar aquele alto rendimento e partidas memoráveis que já aconteceram aqui. Queremos ver aquelas arenas lotadas e o público empolgado. O povo capixaba merece este retorno. Neste momento buscamos o apoio e a diversidade com os principais atores do beach Soccer capixaba. Com os projetos vencedores e multicampeões do esporte, como a ACEL (que por anos coordenou o Rio Branco Beach Soccer e nos representou nacionalmente) São Pedro (que tem um projeto belíssimo e vencedor, especialmente no feminino com diversas atletas na Seleção Brasileira), Anchieta (que dominou os últimos anos do nosso beach soccer e nos representa nacionalmente hoje), o Vila Nova Futebol Feminino (que é nosso representante nacional no futebol de campo e que trouxemos para as areias há cerca de 3 anos), o Vilavelhense Futebol Clube que tem dois belos projetos também. Além destes parceiros, representados pela Fabi, pela Rose, Wesley, Luciano Tadino, Miguel Tres, temos outros amantes do esporte como o Alex Fabiano, o Dimmy, o Flavio Diogo. Isso diretamente. Temos outras dezenas de pessoas e atletas dando um belo suporte", ressaltou Marquinhos.

CAMPEONATO METROPOLITANO CONFIRMADO

O Campeonato Metropolitano está de volta! Ainda sem data ou local definidos, a Fecabes já está em contato com equipes interessadas em participarem da terceira edição do certame. Esse é apenas um dos planos para a sequencia da temporada, como explica o presidente

"Neste primeiro momento estamos trabalhando para formatação da Federação, busca de apoio e patrocínios, regulamentar o esporte e fixar nosso calendário. Neste sentido, vamos trazer novamente agora em maio se a pandemia nos permitir (e com toda segurança) o Campeonato Metropolitano de Beach Soccer (o terceiro campeonato metropolitano) que além do alto nível técnico premia as equipes masculinas e femininas com R$ 13.000,00 (treze mil reais) em premiação (igual para as categorias). Temos programado um campeonato estadual de clubes para o segundo semestre. Mas pensamos em expandir, trazer de volta nosso charmoso Campeonato Estadual de Seleções, fomentar a base com campeonatos também. Vamos nos estruturar para fazer ainda mais bonito", afirmou o ex-goleiro.

PERFIL DO PRESIDENTE DA FECABES

Presidente da Fecabes, Marquinhos atuou como goleiro no futebol de areia Crédito: Fecabes/Divulgação