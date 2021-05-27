Antes de idosa, outra queda de fio de energia matou cachorro em Vila Velha

A idosa Nair Magioni, que morreu eletrocutada após a queda de um fio de energia em Ponta da Fruta, em Vila Velha, não é a primeira vítima de um acidente fatal envolvendo a rede elétrica da região. No início deste ano, um cachorro morreu no local, também ao ser atingido por um cabo que se desprendeu do poste.
De acordo com moradores, o animal morreu no dia 2 de fevereiro. "Daquela vez, partiu o cachorro no meio. O cachorro ficou jogado ali (no meio da rua). Depois, cavamos um buraco e enterramos ele na beira da praia", contou Augusto Cesar Guimarães, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo desta quinta-feira (27).
"Essa fiação às vezes dá curto e muito disjuntor estoura. A gente pede que a EDP tome providência, porque é recorrente"
Para além desses dois episódios, quem vive no bairro relata que houve ainda uma terceira queda de fio elétrico na Rua Amazonas, mais antiga. "A gente sempre liga, fala que é urgente, eles vêm, resolvem, mas acontece de novo. A EDP precisa dar um parecer, fazer uma coisa mais segura", reclamou Augusto.
Questionada sobre os problemas e a manutenção na rede elétrica em Ponta da Fruta, a empresa afirmou apenas que "em casos de ocorrências, a concessionária deve ser contatada imediatamente pelo site, pelo aplicativo EDP Online ou pela Central de Atendimento, no telefone 0800 721 0707".
IDOSA MORRE ELETROCUTADA: RELEMBRE O CASO
No final da tarde dessa quarta-feira (26), a idosa Nair Magioni, de 65 anos, estava saindo de uma horta comunitária na Rua Amazonas quando um fio de alta tensão se desprendeu da rede e a atingiu. Um homem que estava no local tentou ajudá-la, mas não conseguiu. Ela morreu eletrocutada, na hora.
Integrante da Guarda Municipal de Vila Velha, o subinspetor Meneli afirmou que quando a equipe chegou ao local, a vítima já estava sem vida. "Infelizmente, constatamos o rompimento desse cabo e pudemos observar que ela já tinha ido a óbito. Ainda estava passando tensão no fio. Não pudemos fazer nada", disse.
No local, já estava um funcionário da EDP que fez o contato com a concessionária e desligou a rede elétrica. Por meio de nota, a empresa apenas afirmou que "se solidariza com os familiares da vítima e que está apurando o ocorrido". Não foi dada uma previsão para que a energia seja restabelecida na região.
MORTE ACIDENTAL
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber se a morte seria investigada. Por nota, a PC respondeu que o caso foi registrado como morte acidental, não sendo competência da Polícia Civil a instauração de procedimento investigatório. Informou que, nessas situações, a responsabilização se dá em esfera cível, cabendo à parte ofendida ou seu representante a adoção de providências cabíveis.