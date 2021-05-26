Idosa morre eletrocutada na Ponta da Fruta, em Vila Velha

Uma idosa de 65 anos morreu após ser atingida por um fio de alta tensão em Vila Velha Crédito: Tiago Félix/TV Gazeta

Uma idosa morreu eletrocutada no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha , no final da tarde desta quarta-feira (26). Segundo testemunhas, Nair Magioni tinha 65 anos e estava saindo da horta comunitária do bairro quando foi atingida por um fio de alta tensão que teria caído de um poste de energia.

Um homem que também estava na horta comunitária tentou ajudar a vítima, mas não conseguiu pois a descarga foi muito forte. Moradores da região alegaram também que esta não seria a primeira vez em que um cabo teria caído de poste na Rua Amazonas.

Nair Magioni tinha 65 anos e morreu eletrocutada na Ponta da Fruta, em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

Segundo o subinspetor Meneli, da Guarda Municipal de Vila Velha, a equipe foi informada por uma mulher de que o fio havia caído. Os agentes foram ao local, mas não puderam impedir a morte de Nair. Meneli acrescentou que um funcionário da EDP, empresa responsável pelo fornecimento de energia, estava no local e fez contato com a companhia para que o fio fosse desligado.

"Infelizmente, a gente constatou o rompimento do fio e esse fio passando em volta dessa senhora. Ainda estava passando tensão nele e não pudemos fazer nada. De primeira, já pudemos observar que ela tinha vindo a óbito. No momento, estava um funcionário da EDP que nos ajudou e fez o contato direto com eles pra fazer o desligamento da energia", disse.

Bairro está sem energia desde às 17h30 por conta do acidente Crédito: Tiago Félix | TV Gazeta

A reportagem entrou em contato com Rosângela Aparecida de Souza, nora de Nair, que contou que a idosa morava no bairro há cerca de duas semanas. De acordo com Rosângela, ela foi ao mercado e, na volta para casa, parou para conversar com um senhor que estava mexendo em uma horta. De repente, o fio caiu em cima dela.

Alexandre Magioni, filho de Nair, falou em entrevista à reportagem da TV Gazeta que recebeu a notícia da morte da mãe logo após chegar em casa do trabalho. Ele disse que, em um primeiro momento, a dona da casa onde mora com a esposa não quis dizer o que havia acontecido.

"Recebi a notícia da dona da casa, que queria falar com minha esposa porque não queria me dar a notícia. Falou que tinha acontecido um acidente. Eu insisti muito pra saber o que tinha acontecido, ela falou pra ligar pro caseiro. Eu liguei, ele me deu a notícia triste. Vim correndo pra cá e fiquei sabendo dessa história que não estou nem acreditando ainda no que aconteceu", disse.

"VOU CHORAR MUITO AINDA"

Alexandre contou ainda que sua mãe já havia morado no bairro antes e que gostava do local por ser sossegado. Segundo ele, Nair ainda estava arrumando os pertences da nova casa. Alexandre ainda classificou como descaso o fato de fios de postes já terem soltado outras vezes no bairro.

"Ela veio pra Ponta da Fruta porque é sossegado, ela gostava de morar aqui, já morou aqui umas três vezes. Eu fiquei sabendo quando cheguei, todo mundo já chegou comentando. É um descaso, estão remendando o fio. Ainda não estou nem acreditando. Já chorei pra caramba e acho que vou chorar muito ainda. A ficha não caiu ainda", lamentou.

Por conta do acidente, o bairro está sem energia desde 17h30. O fio foi religado apenas após o corpo de Nair ser retirado. Por volta das 20h15, a perícia da Polícia Civil chegou ao local para levar o corpo para o Departamento Médio Legal (DML) de Vitória.

Em nota, a PC informou que o caso foi registrado como morte acidental e, por isso, não cabe a instauração de procedimento investigatório. "Nesses casos, a responsabilização se dá em esfera cível, cabendo à parte ofendida ou seu representante a adoção de providências cabíveis", esclareceu.

A Gazeta, a Demandada pela reportagem de EDP , empresa responsável pelo fornecimento de energia no Espírito Santo, não explicou como os fios soltaram do poste nem deu prazo para a energia ser restabelecida no local. Em nota, a empresa afirmou apenas que "se solidariza com os familiares da vítima e que está apurando o ocorrido".