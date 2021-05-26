Pai e madrasta de menina são presos suspeitos de espancamento em Linhares

Your browser does not support the video tag.

O pai e a madrasta de uma menina de cinco anos que foi brutalmente agredida em Linhares , no Norte do Espírito Santo, foram presos na noite desta quarta-feira (26), suspeitos de cometer o crime. Após as investigações, a polícia concluiu que as agressões foram praticadas pela mulher com a conivência do pai da garotinha, que está internada em estado grave em um hospital de Colatina.

De acordo com a Polícia Civil , eles foram indiciados por lesão corporal grave e tortura. O delegado Fabrício Lucindo afirmou que a menina era agredida há pelo menos 15 dias, em função das lesões encontradas no seu corpo, que apresentavam colorações diferentes.

O casal foi preso após ser ouvido novamente pelo delegado. Segundo ele, o inquérito foi concluído e a criança foi vítima de agressão. A polícia pediu a prisão, a Justiça concedeu e o pai e a madrasta foram presos. Segundo o delegado, a madrasta negou que agredia a garota, mas as investigações apontaram para a autoria dela. A identidade dos dois presos foi preservada para não expor a criança. Os detidos serão encaminhados ao sistema prisional na manhã desta quinta-feira (27).

A criança morava na Bahia, mas há um mês e 15 dias estava sob os cuidados do pai e da madrasta em Linhares. Segundo a polícia, a mãe da menina não mora na cidade, mas veio para o Espírito Santo e foi ouvida na condição de testemunha. Ela acompanha a filha no hospital.

Mais cedo, a polícia havia descartado que a menina tivesse sido vítima de abuso sexual , suspeita que havia quando ela recebeu os primeiros atendimentos em uma unidade de Linhares, na ultima segunda-feira (26). A vítima segue em estado grave no Hospital São José, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.

Menina foi transferida em estado grave para o Hospital São José, em Colatina Crédito: Divulgação

O CASO

De acordo com as informações do boletim de ocorrência registrado pela PM, os médicos confirmaram as agressões que a menina apresentava aos agentes. O pai e a madrasta foram questionados pela polícia. A mulher afirmou que a menina estava inchada e que havia desmaiado após sofrer uma reação alérgica a um medicamento que tomou. Já o homem disse que estava trabalhando e que não sabia o que havia ocorrido.

O casal foi preso na Delegacia de Linhares Crédito: Eduardo Dias