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Carro derruba poste e quase 1400 imóveis ficam sem energia em Colatina

Acidente ocorreu na Rodovia ES 080, no local conhecido como Duas Vendinhas. O motorista fugiu do local após a colisão

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 10:13

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

22 mai 2021 às 10:13
Carro derrubou poste em Colatina
Carro derrubou poste na Rodovia ES 080, em Colatina Crédito: Leitor/ A Gazeta
Um carro derrubou um poste em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (22). De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu na Rodovia ES 080, na localidade de Duas Vendinhas. 
A PM informou ainda que  o motorista fugiu do local do acidente.  Em função da colisão com o poste, 1.390 imóveis chegaram a ficar sem o fornecimento de energia elétrica, segundo a Luz e Força Santa Maria. A empresa informou ainda que o serviço foi normalizado às 8h10 da manhã, após a substituição do poste.
Acidente deixou vários consumidores sem o fornecimento de energia
Acidente deixou vários consumidores sem o fornecimento de energia Crédito: Leitor/ A Gazeta
Polícia Civil foi procurada para falar sobre as investigações do caso, mas até o momento não se manifestou. 

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