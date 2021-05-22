Carro derruba poste e quase 1400 imóveis ficam sem energia em Colatina

Um carro derrubou um poste em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (22). De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu na Rodovia ES 080, na localidade de Duas Vendinhas.
A PM informou ainda que o motorista fugiu do local do acidente. Em função da colisão com o poste, 1.390 imóveis chegaram a ficar sem o fornecimento de energia elétrica, segundo a Luz e Força Santa Maria. A empresa informou ainda que o serviço foi normalizado às 8h10 da manhã, após a substituição do poste.
A Polícia Civil foi procurada para falar sobre as investigações do caso, mas até o momento não se manifestou.