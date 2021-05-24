Trabalhadores em condições análogas à escravidão viviam em alojamentos em fazenda em Vila Valério Crédito: Gabriela Fardin/ TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Após resgate de trabalhadores com Covid, secretária pode perder cargo no ES

O MPES considerou que tais fatos são incompatíveis com o princípio da moralidade da administração pública e que a secretária, com "tal conduta omissa, desabonadora e imoral, demonstrou não ter idoneidade para exercer um cargo técnico de extrema importância no âmbito da saúde municipal, em especial no momento que estamos enfrentando, com risco à saúde pública decorrente da pandemia pela Covid-19".

“O cargo de secretária municipal é de natureza política e em se verificando a inequívoca falta de razoabilidade da indicação ou manutenção, por manifesta ausência de qualificação técnica ou idoneidade moral da nomeada, conforme inequivocamente demonstrado nos autos, deve ser afastada do exercício”, destacou o pedido do MPES.

A notificação foi encaminhada no último dia 17. No dia 18, a prefeitura respondeu ao MPES sustentando que os fatos relatados envolvem apenas o marido da secretária municipal de Saúde. A administração ainda argumentou que os fatos não foram comprovados e, por essa razão, não mostram embasamento para a exoneração, segundo explicou o Ministério Público.

Por essa razão, a Promotoria de Justiça de Vila Valério reiterou a notificação recomendatória ao município na última quinta-feira (20).

A Gazeta procurou a Prefeitura de Vila Valério para saber quais medidas serão tomadas diante da notificação, mas o Executivo ainda não se manifestou. O texto será atualizado quando houver retorno.

Já a secretária Cazuza Rossini afirmou que o pedido "não passa de perseguição política" em função do seu trabalho no comando da pasta. Ela disse ainda que está sendo vítima de uma grande injustiça. "Não existe nenhuma prova que desabone a minha conduta como secretária de saúde", alegou.

RELEMBRE O CASO

Os trabalhadores vindos de Minas Gerais foram encontrados em condições análogas à escravidão na Fazenda Vargem Alegre, que fica na localidade de Jurama, interior do município de Vila Valério. Eles foram para o local trabalhar na colheita do café e, após denúncias, foram resgatados por auditores fiscais do trabalho na operação.

Dos 77 trabalhadores encontrados, 71 testaram positivo para a Covid-19. Além do fato de que a maior parte deles testou positivo para o coronavírus e mesmo assim eles eram mantidos no local sem tratamento de saúde ou isolamento, a operação verificou que todos tinham péssimas condições de trabalho e moradia e que não recebiam salários e outros direitos trabalhistas.

Locais contavam com estrutura inadequada de trabalho e moradia Crédito: Gabriela Fardin

De acordo com informações da SRTE-ES, que está à frente das investigações, os trabalhadores que testaram positivo receberam atendimento médico e foram medicados.