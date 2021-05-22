Incêndio deixa rastro de destruição em área de vegetação de Sooretama

Incêndio atinge área de vegetação em Sooretama Crédito: Érika Carvalho

Apesar de ter sido divulgado por bombeiros que agiam no local que as chamas foram na Reserva Biológica de Sooretama, após trabalho de contenção a corporação identificou que foi em uma área de proteção ambiental ao lado da reserva.

As causas do incêndio ainda não foram informadas, mas serão investigadas. Ninguém ficou ferido na ocorrência. As chamas atingiram vegetação nativa e cultivos. (Veja mais fotos da destruição no local)

Incêndio atinge área de vegetação em Sooretama

Segundo o Corpo de Bombeiros, oito militares e três veículos, sendo dois caminhões de combate a incêndio, foram empenhados na operação. Por volta das 23 horas, o fogo estava controlado, no entanto o trabalho de rescaldo se estendeu até quase 7h da manhã deste sábado.

Vídeos enviados para a reportagem de A Gazeta ajudam a entender o tamanho que as chamas chegaram. Era possível ver labaredas altas e muita fumaça, ao longo de vários metros de vegetação, às margens da BR 101.

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QUEIMADA ATRAPALHOU O TRÂNSITO

Em função da proporção do incêndio na vegetação às margens da rodovia, a Polícia Rodoviária Federal divulgou que o tráfego no quilômetro 110, em Sooretama, estava funcionando em pare e siga. O fluxo só foi normalizado no fim da noite.