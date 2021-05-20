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Motorista foi socorrido

Carreta pega fogo e interdita rodovia em Itarana; veja vídeo

O acidente ocorreu na região da Serra do Limoeiro, no município da Região Noroeste capixaba. Imagens feitas no local mostram chamas muito altas e a área tomada por uma fumaça escura

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 18:40

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

20 mai 2021 às 18:40
Um caminhão carregado com combustível tombou e pegou fogo na tarde desta quinta-feira (20) na região da Serra do Limoeiro, em Itarana, município no Noroeste do Espírito Santo. Um vídeo feito no local mostra chamas muito altas e a região tomada por uma fumaça escura (veja acima). A rodovia ES 261 precisou ser interditada na descida da Serra do Limoeiro para o atendimento à ocorrência. O fogo foi controlado por volta das 20h25, segundo os Bombeiros.
Equipes dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá e dos Bombeiros Militares de Baixo Guandu atuaram no local para conter as chamas. As causas do acidente não foram informadas. O Corpo de Bombeiros chegou a comunicar em seu perfil no Twitter o atendimento à ocorrência.
O motorista do veículo foi socorrido e encaminhado para o Hospital São Braz, em Itarana. O estado de saúde dele não foi informado.
Na noite desta quinta-feira (20), o Corpo de Bombeiros comunicou em seu perfil no Twitter que o incêndio foi controlado. Até as 22h30, entretanto, não haviam informações se a pista tinha sido liberada ou se o trânsito permanecia interditado no local.
Carreta pega fogo e fecha rodovia de Itarana
Carreta pega fogo e fecha rodovia de Itarana Crédito: Leitor / A Gazeta

CARRETA SEGUE NO LOCAL

Segundo informações da TV Gazeta Noroeste, a carreta queimada continuava no local do acidente até o fim da manhã desta sexta-feira (21). Ela estava carregada com 22 mil litros de gasolina comum e 2,4 mil litros de óleo diesel. Por enquanto, o trânsito na via segue em meia pista e deve ser totalmente boqueado durante a retirada do veículo, planejada para a tarde desta sexta.
O combustível vazado da carreta foi em direção à mata e ainda não se sabe se pode ter atingido um córrego que passa pelo local e abastece a cidade de Itarana. A empresa responsável pelo veículo colocou barreiras sobre as águas, para evitar uma possível contaminação. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) do município monitora a situação.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, no início da tarde desta sexta, o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informou que a equipe de fiscalização do Iema se encontra no local no momento, gerenciando e monitorando os trabalhos de contenção do combustível.

O QUE DIZ O DER-ES

Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou por meio de nota que "a rodovia recebe  rotineiramente conservação rodoviária de capina e roçada. A sinalização vertical e horizontal tem atualizações conforme a necessidade." O órgão disse ainda que "a equipe de conserva está no local acompanhando os trabalhos da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros e pede que os motoristas tenham cautela e respeitem as normas de trânsito ao trafegarem pelas rodovias.", finaliza o texto.
Carreta pega fogo em Itarana
Carreta tomba em Itarana Crédito: Alessandro Bacheti
*Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste

Correção

21/05/2021 - 11:50
Uma versão anterior deste texto afirmava erroneamente que os Bombeiros Voluntários de Itarana atuaram no local, mas, na verdade, são os Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá.  O texto foi corrigido.  

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