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Lagoa

Jovem morre afogado em Aracruz ao se preparar para prova dos Bombeiros

Segundo o Corpo de Bombeiros, Thales Soares estava em uma lagoa se preparando para uma prova física dos Bombeiros de São Paulo

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 20:35

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

19 mai 2021 às 20:35
Thales Soares morreu afogado em uma lagoa de Aracruz
Thales Soares morreu afogado em uma lagoa de Aracruz Crédito: Reprodução/ Redes Sociais
Jovem morre afogado em Aracruz ao se preparar para prova dos Bombeiros
Um jovem morreu afogado em uma lagoa de Aracruz, Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (19). Segundo o Corpo de Bombeiros, Thales Soares estava no local se preparando para uma prova física dos Bombeiros de São Paulo. Thales trabalhava em uma academia em Aracruz e era muito conhecido na cidade.
O fato ocorreu em uma lagoa que fica em Barra do Riacho, interior de Aracruz. O pai dele estava no local quando o acidente aconteceu.  Os Bombeiros informaram que foram acionados, mas a vítima foi retirada da água já sem vida, antes da chegada da equipe. 
A academia onde Thales trabalhava fez uma publicação nas redes sociais lamentando o ocorrido e informando que ficará fechada nesta quinta-feira (20), em luto.
 "Hoje nossa equipe está em luto, e por esse motivo amanhã não iremos abrir a academia (20/05). Perder um amigo é uma dor profunda e difícil de ser superada. Quando uma pessoa querida se vai, só resta a saudade e as lembranças para aliviar um pouco. Gostaríamos de prestar nossos sinceros sentimentos a toda a família."
* Com informações de Erika Carvalho, da TV Gazeta 

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