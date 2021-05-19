Jovem morre afogado em Aracruz ao se preparar para prova dos Bombeiros
Um jovem morreu afogado em uma lagoa de Aracruz, Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (19). Segundo o Corpo de Bombeiros, Thales Soares estava no local se preparando para uma prova física dos Bombeiros de São Paulo. Thales trabalhava em uma academia em Aracruz e era muito conhecido na cidade.
O fato ocorreu em uma lagoa que fica em Barra do Riacho, interior de Aracruz. O pai dele estava no local quando o acidente aconteceu. Os Bombeiros informaram que foram acionados, mas a vítima foi retirada da água já sem vida, antes da chegada da equipe.
A academia onde Thales trabalhava fez uma publicação nas redes sociais lamentando o ocorrido e informando que ficará fechada nesta quinta-feira (20), em luto.
"Hoje nossa equipe está em luto, e por esse motivo amanhã não iremos abrir a academia (20/05). Perder um amigo é uma dor profunda e difícil de ser superada. Quando uma pessoa querida se vai, só resta a saudade e as lembranças para aliviar um pouco. Gostaríamos de prestar nossos sinceros sentimentos a toda a família."
* Com informações de Erika Carvalho, da TV Gazeta