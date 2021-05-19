Thales Soares morreu afogado em uma lagoa de Aracruz Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Your browser does not support the audio element. Jovem morre afogado em Aracruz ao se preparar para prova dos Bombeiros

Um jovem morreu afogado em uma lagoa de Aracruz , Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (19). Segundo o Corpo de Bombeiros, Thales Soares estava no local se preparando para uma prova física dos Bombeiros de São Paulo. Thales trabalhava em uma academia em Aracruz e era muito conhecido na cidade.

O fato ocorreu em uma lagoa que fica em Barra do Riacho, interior de Aracruz. O pai dele estava no local quando o acidente aconteceu. Os Bombeiros informaram que foram acionados, mas a vítima foi retirada da água já sem vida, antes da chegada da equipe.

A academia onde Thales trabalhava fez uma publicação nas redes sociais lamentando o ocorrido e informando que ficará fechada nesta quinta-feira (20), em luto.

"Hoje nossa equipe está em luto, e por esse motivo amanhã não iremos abrir a academia (20/05). Perder um amigo é uma dor profunda e difícil de ser superada. Quando uma pessoa querida se vai, só resta a saudade e as lembranças para aliviar um pouco. Gostaríamos de prestar nossos sinceros sentimentos a toda a família."