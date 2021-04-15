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Em Pinheiros

Homem pula em represa para fugir de abelhas e morre afogado no ES

Para escapar do ataque do enxame, jovem de 23 anos e outros dois colegas pularam na represa, mas a vítima não conseguiu fazer a travessia

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 20:58

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

15 abr 2021 às 20:58
Homem morreu após entrar em represa fugindo de enxame de abelhas em Pinheiros
Corpo do jovem de 23 anos foi encontrado na noite desta quinta-feira Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
Um jovem de 23 anos morreu afogado após fugir de um enxame de abelhas na zona rural de Pinheiros, região Norte do Espírito Santo, no fim da tarde desta quinta-feira (15). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o rapaz pulou em uma represa na tentativa de escapar do ataque.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o chefe da guarnição militar que atendeu a ocorrência, sargento Sérgio Ramlow, contou que o corpo da vítima foi encontrado na noite desta quinta-feira e identificado como Denilton de Oliveira Filho. Ainda segundo o sargento, o rapaz e outros dois colegas estavam ao lado da represa, onde havia uma bomba de irrigação, quando foram surpreendidos pelas abelhas.
"Eles começaram a ser atacados e, para fugir das abelhas, pularam na água. Tentaram nadar atravessando a represa em direção a uma casa do outro lado. A quase 10 metros da casa, esse rapaz começou a  se afogar. Os outros dois tentaram segurá-lo e ajudá-lo a terminar o nado para sair, mas ele não conseguiu e se afogou. Chegando lá, em poucos minutos após o acionamento consegui encontrar o corpo do rapaz", contou.
A perícia da Polícia Civil foi acionada. A reportagem fez contato, mas não houve retorno.

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