Homem pula em represa para fugir de abelhas e morre afogado no ES

Corpo do jovem de 23 anos foi encontrado na noite desta quinta-feira Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros

Um jovem de 23 anos morreu afogado após fugir de um enxame de abelhas na zona rural de Pinheiros , região Norte do Espírito Santo , no fim da tarde desta quinta-feira (15). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o rapaz pulou em uma represa na tentativa de escapar do ataque.

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o chefe da guarnição militar que atendeu a ocorrência, sargento Sérgio Ramlow, contou que o corpo da vítima foi encontrado na noite desta quinta-feira e identificado como Denilton de Oliveira Filho. Ainda segundo o sargento, o rapaz e outros dois colegas estavam ao lado da represa, onde havia uma bomba de irrigação, quando foram surpreendidos pelas abelhas.

"Eles começaram a ser atacados e, para fugir das abelhas, pularam na água. Tentaram nadar atravessando a represa em direção a uma casa do outro lado. A quase 10 metros da casa, esse rapaz começou a se afogar. Os outros dois tentaram segurá-lo e ajudá-lo a terminar o nado para sair, mas ele não conseguiu e se afogou. Chegando lá, em poucos minutos após o acionamento consegui encontrar o corpo do rapaz", contou.