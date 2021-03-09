Agentes da Guarda de Viana reencontram menino salvo de afogamento

Arthur com agente da Guarda de Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta

De acordo com a mãe da criança, Ariadna da Silva Teixeira, o filho estava brincando na piscina da casa de uma prima, no bairro Vale do Sol, quando, em um momento de distração durante o almoço da família, começou a se afogar e desmaiou.

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"A gente estava terminando de almoçar e pedi pra ele dar um tempo que depois a gente entraria na piscina com ele. Olhei para o lado e não vi ele mais, aí a gente já levantou desesperadas, porque ele estava no fundo já, contou a mãe de Arthur.

Para a avó do menino, por pouco uma tragédia não aconteceu. "Nós pegamos ele 'morto'. Minha sobrinha lembrou que tinha que apertar o peito e minha irmã falou, 'chupa na boca dele, chupa na boca dele'. Aí quando ele golfou a primeira vez, a gente falou: 'ele está voltando!' Nós gritávamos pra Deus devolver ele. Devolve ele Senhor, devolve ele!", contou Solene Alves da Silva.

No desespero por socorro, os parentes do Arthur cruzaram com três agentes da Guarda, que pararam para ajudar.

O menino com um agente da Guarda Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"O veículo em que estava a mãe a tia e a avó passou pela gente, elas gritaram pedindo ajuda, e fizemos todo o procedimento de massagem cardiopulmonar, e na viatura mesmo ele deu sinal de vida", contou o agente Vinícius Borges.

O menino foi levado para o Pronto Atendimento de Areinha, no mesmo município, e depois para o Himaba, em Vila Velha, onde ficou internado durante dois dias. Durante a internação, Arthur manifestou o desejo em conhecer os seus heróis.

O agente Fernando Amorim é pai de duas crianças e se emociou ao relembrar a situação em que o menino se entrontrava. "Foi muito emocionante pra gente, na viatura, quando ele começou a colocar a água pra fora e começou a chorar".

A mãe de Arthur deixa um recado para os pais pela situação que passou com o filho. "Todo cuidado com criança é pouco, é o que tenho a dizer. Nunca virar as costas para as crianças", finalizou.