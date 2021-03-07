Criança é salva por guardas após quase se afogar em piscina em Viana

Os agentes Borges, Amorim e Correa, da Guarda Municipal de Viana, que ajudaram a salvar a vida da criança de 3 anos Crédito: Divulgação / Prefeitura de Viana

Uma criança de três anos teve a vida salva por agentes da Guarda Municipal de Viana após quase se afogar em uma piscina no bairro Vale do Sol, na tarde de sábado (06). O menino chegou a ficar desacordado, mas foi reanimado dentro da viatura, a caminho do hospital.

De acordo com a mãe da criança, Ariadna da Silva Teixeira, o filho estava brincando na piscina da casa de uma prima, quando, em um momento de distração da família, começou a se afogar e desmaiou. Os familiares saíram em busca de ajuda e encontraram uma viatura da Guarda Municipal.

Os agentes Borges, Amorim e Correa, colocaram a criança dentro da viatura e a levaram para o Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi, que fica no município. No trajeto, eles iniciaram os primeiros socorros no menino, que estava desacordada, com os olhos e boca roxa. Depois de algumas tentativas, ele voltou a respirar.

"Quase choramos juntos, de alegria, por termos ajudado a salvar a vida da criança", contou o agente Borges.

Após ser atendido no PA, a criança foi encaminhada para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha , onde foi internada. Segundo a família, o menino passa bem.

"Não sei descrever o quanto foi importante a ajuda deles [dos agentes da Guarda]. Ver meu filho comendo e conversando agora me enche de felicidades", desabafou a mãe da criança.