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Criança é salva por guardas após quase se afogar em piscina em Viana

O menino, que tem três anos, foi reanimado dentro da viatura da Guarda Municipal, a caminho do hospital. Ele passa bem

Publicado em 07 de Março de 2021 às 11:51

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

07 mar 2021 às 11:51
Os agentes Borges, Amorim e Correa, da Guarda Municipal de Viana, que ajudaram a salvar a vida da criança de 3 anos, que havia se afogado
Os agentes Borges, Amorim e Correa, da Guarda Municipal de Viana, que ajudaram a salvar a vida da criança de 3 anos Crédito: Divulgação / Prefeitura de Viana
Uma criança de três anos teve a vida salva por agentes da Guarda Municipal de Viana após quase se afogar em uma piscina no bairro Vale do Sol, na tarde de sábado (06). O menino chegou a ficar desacordado, mas foi reanimado dentro da viatura, a caminho do hospital. 
De acordo com a mãe da criança, Ariadna da Silva Teixeira, o filho estava brincando na piscina da casa de uma prima, quando, em um momento de distração da família, começou a se afogar e desmaiou. Os familiares saíram em busca de ajuda e encontraram uma viatura da Guarda Municipal.
Os agentes Borges, Amorim e Correa, colocaram a criança dentro da viatura e a levaram para o Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi, que fica no município. No trajeto,  eles iniciaram os primeiros socorros no menino, que estava desacordada, com os olhos e boca roxa. Depois de algumas tentativas, ele voltou a respirar.
"Quase choramos juntos, de alegria, por termos ajudado a salvar a vida da criança", contou o agente Borges. 
Após ser atendido no PA, a criança foi encaminhada para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, onde foi internada. Segundo a família, o menino passa bem. 
 "Não sei descrever o quanto foi importante a ajuda deles [dos agentes da Guarda]. Ver meu filho comendo e conversando agora me enche de felicidades", desabafou a mãe da criança.  
"São momentos de desespero e aproveito para alertar os pais que mesmo o cuidado extremo, que é o que temos com Arthur, não foi suficiente. Temos que estar sempre atentos", alertou Ariadna. 

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