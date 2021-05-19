Menina de 6 anos estuprada no ES morre e corpo é levado para o DML

A criança estava internada no Hospital Infantil de Vitória Crédito: TV Gazeta | Reprodução

A Gazeta, Forattini explicou que os exames serão feitos em Vitória e a polícia aguarda os resultados para serem juntados ao processo. De acordo com a Em contato com a reportagem de, Forattini explicou que os exames serão feitos em Vitória e a polícia aguarda os resultados para serem juntados ao processo. De acordo com a Polícia Civil , somente ao final das investigações a autoridade policial definirá por quais crimes a mãe e o padrasto responderão.

O CASO

Na última sexta-feira (14), por volta das 2h40 da manhã, uma criança de 6 anos, acompanhada da mãe, deu entrada no hospital de Ecoporanga com lesões pelo corpo e crises convulsivas. Devido ao grave estado de saúde, a menina foi encaminhada para Barra de São Francisco, na mesma região. No hospital do município, o médico suspeitou que ela tivesse sido vítima de abuso sexual. Posteriormente, ela foi levada ao Hospital Infantil de Vitória.

A menina foi atendida no hospital de Ecoporanga Crédito: TV Gazeta/ Reprodução

O pai e o irmão mais velho da menina estão em Vitória. Dois outros irmãos, um menino de 8 anos e uma menina de 3 anos, filhos de outro pai, ficaram sob cuidados do genitor. A identidade da vítima, da mãe e do padrasto não foram reveladas para preservar as crianças.

MÃE PRESA

A mãe da menina foi presa ainda no hospital. A Polícia Civil afirmou que, em depoimento, a mulher confessou que as agressões contra a vítima ocorreram na quinta-feira (13), versão que coincide com os hematomas e lesões relatados pela equipe médica: “A mãe também confessou que em data pretérita, não precisando o dia, a criança teria aparecido com a roupa cheia de sangue, mas não denunciou o estupro à polícia”, afirma o texto. A mulher foi levada para o Centro de Detenção Provisória de Colatina.

OS BASTIDORES DA PRISÃO DO PADASTRO

Uma operação especial precisou ser montada para prender o homem de 43 anos acusado de estuprar e agredir a própria enteada. O criminoso estava em uma área de difícil acesso e chegou a levar café e alimentos para o local. O policial militar que comandou os trabalhos conversou com a reportagem de A Gazeta e revelou os detalhes da ação. O suspeito estava na localidade de Córrego do Beirador e foi localizado na manhã do último domingo (16).

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Segundo o Sargento Carnielli, as buscas começaram logo que a situação foi descoberta, na última sexta-feira (14). Equipes da PM e da Polícia Civil estiveram no local, com um mandado de prisão, mas não encontraram o homem no dia que o crime foi revelado. Os trabalhos seguiram durante todo os dias seguintes e a prisão dele foi realizada com o auxílio de denúncias, que informaram a direção em que o homem tinha entrado.

Ele foi encaminhado à 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi ouvido e encaminhado ao sistema prisional. Segundo Secretaria da Justiça (Sejus), o homem está detido na a Penitenciária Estadual de Vila Velha 5.

Padrasto que estuprou enteada preso em Ecoporanga Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil afirmou que o homem tem passagem por violência doméstica contra os próprios pais e por envolvimento com drogas. Segundo a Sejus, ele já tinha sido preso outras vezes entre dezembro de 2014 e agosto de 2020.

"MAIS COMUM DO QUE A GENTE IMAGINA"

Após a publicação e repercussão das reportagens sobre a criança de 6 anos agredida e estuprada em Ecoporanga, o presidente da Comissão de Infância e Juventude do Instituto Brasileiro de Direito de Família no Espírito Santo (IBDFAM-ES), Raphael Câmara, destacou que apenas 10% desses casos são levados à Justiça e ressaltou a importância de denunciar e desconfiar de pessoas muito próximas às crianças.

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