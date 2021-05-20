Ônibus bate em carro de luxo parado em rua de Colatina

Um ônibus e um carro de luxo se envolveram em um acidente na cidade de Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (20). Segundo a Polícia Militar, o veículo que atende linhas do transporte coletivo municipal bateu no carro que estava parado. Ninguém ficou ferido.
Testemunhas disseram para a Polícia Militar que o condutor do ônibus teve um mal estar e perdeu o controle do veículo, que bateu no carro que estava estacionado na rua. No momento do acidente, cerca de cinco passageiros estavam no ônibus.
O veículo é do modelo Mercedes A200, avaliado em R$ 170 mil reais, e ficou parcialmente destruído após a colisão.
O trânsito ficou lento na região mas foi liberado após a retirada dos veículos envolvidos no acidente.
A Viação Joana Darc informou que, às 14h23 desta quinta-feira, o motorista da linha 151 (Santa Mônica – José de Anchieta) teve um mal estar durante o trajeto, colidindo o ônibus em um carro parado. O motorista foi encaminhado para um hospital de Colatina e passa bem. Os passageiros não tiveram ferimentos e foram direcionados para outro veículo com objetivo de seguir viagem.