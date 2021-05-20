Ônibus bate em carro de luxo parado em rua de Colatina

Ônibus colidiu com veículo em Colatina Crédito: Leitor / A Gazeta

Um ônibus e um carro de luxo se envolveram em um acidente na cidade de Colatina , Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (20). Segundo a Polícia Militar , o veículo que atende linhas do transporte coletivo municipal bateu no carro que estava parado. Ninguém ficou ferido.

Testemunhas disseram para a Polícia Militar que o condutor do ônibus teve um mal estar e perdeu o controle do veículo, que bateu no carro que estava estacionado na rua. No momento do acidente, cerca de cinco passageiros estavam no ônibus.

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O veículo é do modelo Mercedes A200, avaliado em R$ 170 mil reais, e ficou parcialmente destruído após a colisão.

O trânsito ficou lento na região mas foi liberado após a retirada dos veículos envolvidos no acidente.