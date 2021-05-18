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Caminhão carregado com coco tomba na BR 101, em Sooretama

De acordo com a Polícia rodoviária Federal (PRF), o acidente pode ter sido causado pelo excesso de peso do caminhão; o motorista teve ferimentos leves

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 19:01

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

18 mai 2021 às 19:01
Caminhão tombou na BR 101 Crédito: PRF/ Divulgação
Um caminhão carregado com cocos tombou na BR 101, na altura da reserva de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (23). O acidente aconteceu no km 102 e o motorista teve ferimentos leves.
De acordo com a Polícia rodoviária Federal (PRF), o acidente pode ter sido causado pelo excesso de peso do caminhão, que tombou em uma valeta quando foi transitar pelo acostamento. O motorista do veículo teve alguns ferimentos e foi atendido no local da ocorrência. 
A PRF informou ainda que o veículo estava transportando o material em uma carroceria incompatível com esse tipo de carga. Autos de infração foram lavrados para o condutor.
De acordo com a Eco101, responsável pela administração do trecho, o tráfego ficou em sistema pare e siga para destombamento da carreta e foi totalmente liberado às 17h35.

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