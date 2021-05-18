Caminhão carregado com coco tomba na BR 101, em Sooretama

De acordo com a Polícia rodoviária Federal (PRF), o acidente pode ter sido causado pelo excesso de peso do caminhão, que tombou em uma valeta quando foi transitar pelo acostamento. O motorista do veículo teve alguns ferimentos e foi atendido no local da ocorrência.
A PRF informou ainda que o veículo estava transportando o material em uma carroceria incompatível com esse tipo de carga. Autos de infração foram lavrados para o condutor.
De acordo com a Eco101, responsável pela administração do trecho, o tráfego ficou em sistema pare e siga para destombamento da carreta e foi totalmente liberado às 17h35.