Carga de papel estava em caminhão que tombou Crédito: PMES/ Divulgação

Your browser does not support the audio element. Carga roubada de caminhão na BR 101 é achada em loja do ES e dono é preso

O acidente ocorreu no dia 7 de maio e o veículo da empresa Suzano S/A foi saqueado por algumas pessoas que passavam pela rodovia. Um vídeo mostra populares levando as caixas após a ocorrência. Vejas as imagens.

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Após o fato, o serviço de inteligência da PM e a Polícia Civil começaram a investigar o destino da carga saqueada. As resmas de papel estavam no depósito de uma papelaria, no Centro de Boa Esperança. A polícia encontrou 1.312 pacotes de papel no local.

Também foram apreendidos R$ 10 mil. A polícia chegou ao local depois de denúncia anônima. O dono do estabelecimento foi preso e levado para a delegacia. O nome do suspeito e da empresa não foram informados.

Carga de papel estava em caminhão que tombou Crédito: PMES/ Divulgação

A operação também esteve no município vizinho de Nova Venécia, onde uma outra pessoa comprou uma parte da carga do comerciante de Boa Esperança. Com ele, os policiais encontraram mais 1.000 pacotes do material. Esse homem foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos e liberado.