Um dono de papelaria de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso nesta quinta-feira (13) suspeito de receptação. No depósito da loja, a polícia encontrou resmas de papel que foram saqueadas de um caminhão que sofreu um acidente na BR 101, em Pedro Canário.
Carga roubada de caminhão na BR 101 é achada em loja do ES e dono é preso
O acidente ocorreu no dia 7 de maio e o veículo da empresa Suzano S/A foi saqueado por algumas pessoas que passavam pela rodovia. Um vídeo mostra populares levando as caixas após a ocorrência. Vejas as imagens.
Após o fato, o serviço de inteligência da PM e a Polícia Civil começaram a investigar o destino da carga saqueada. As resmas de papel estavam no depósito de uma papelaria, no Centro de Boa Esperança. A polícia encontrou 1.312 pacotes de papel no local.
Também foram apreendidos R$ 10 mil. A polícia chegou ao local depois de denúncia anônima. O dono do estabelecimento foi preso e levado para a delegacia. O nome do suspeito e da empresa não foram informados.
A operação também esteve no município vizinho de Nova Venécia, onde uma outra pessoa comprou uma parte da carga do comerciante de Boa Esperança. Com ele, os policiais encontraram mais 1.000 pacotes do material. Esse homem foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos e liberado.
A reportagem procurou a Suzano S/A, dona da carga saqueada, mas não teve retorno até a publicação do texto.