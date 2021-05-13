Agente penitenciário aposentado é morto a tiros em praia de Guarapari

Um agente penitenciário aposentado foi morto a tiros na praia, no Centro de Guarapari, na manhã desta quinta-feira (13). José Carlos Souza Corrêa tinha 55 anos e era natural do Rio Grande do Sul, mas morava no Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que dois homens teriam atirado e, depois, fugido. Até o momento, ninguém foi preso.
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser feito o exame cadavérico e, então, ser liberado pela família.
Ainda de acordo com a corporação, o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que José Carlos não era servidor da pasta.
Segundo a TV Gazeta, o aposentado veio morar em Guarapari em busca de tranquilidade. Ele morava sozinho.