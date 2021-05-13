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Crime

Agente penitenciário aposentado é morto a tiros em praia de Guarapari

José Carlos Souza Corrêa tinha 55 anos e foi assassinado na praia, no Centro da cidade; testemunhas afirmam que dois homens atiraram e fugiram, mas ninguém foi preso

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 19:28

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

13 mai 2021 às 19:28
José Carlos Souza Corrêa foi assassinado a tiros em Guarapari nesta quinta-feira (13)
José Carlos Souza Corrêa foi assassinado a tiros em Guarapari nesta quinta-feira (13) Crédito: Arquivo Pessoal
Um agente penitenciário aposentado foi morto a tiros na praia, no Centro de Guarapari, na manhã desta quinta-feira (13). José Carlos Souza Corrêa tinha 55 anos e era natural do Rio Grande do Sul, mas morava no Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que dois homens teriam atirado e, depois, fugido. Até o momento, ninguém foi preso.
Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser feito o exame cadavérico e, então, ser liberado pela família.
Ainda de acordo com a corporação, o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que José Carlos não era servidor da pasta.
Segundo a TV Gazeta, o aposentado veio morar em Guarapari em busca de tranquilidade. Ele morava sozinho.

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