Suspeito de liderar quadrilha de fraudes veiculares é preso em Guaçuí

Homem é preso em Guaçuí suspeito de confeccionar documentos falsos Crédito: Divulgação/ MPES

Operação True-False. Um dos apontados de ser o líder de uma quadrilha interestadual especializada em confeccionar certificados de registros de veículos (CRVs) com uso de dados falsos foi preso nesta quarta-feira (12) em Guaçuí , município capixaba na Região do Caparaó. A prisão do suspeito foi feita pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) durante a segunda fase da

A operação investiga crimes cometidos por uma das principais organizações criminosas de âmbito interestadual. O grupo é especializado em esquemas relacionados à confecção de documentos veiculares falsos, emplacamentos de veículos inexistentes, além da emissão de documentos públicos e privados em nome de terceiros, pessoas que seriam “laranjas”.

O homem preso era foragido da Justiça desde 16 de abril de 2021, quando foi deflagrada a primeira fase da operação. Ele estava em um hotel na área central da cidade de Guaçuí e é apontado como autor de crimes no Espírito Santo e em Minas Gerais. Foram apreendidos documentos de terceiros, aparelho celular e materiais que podem contribuir para a elucidação dos crimes praticados pela quadrilha investigada.

A ação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, além do Gaeco do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG).

INVESTIGAÇÃO

A prisão aconteceu após monitoramento e utilização de técnicas especiais de investigação. Em setembro de 2020, no município da Serra , o Gaeco-Central do MPES prendeu esse mesmo homem em flagrante por uso de documentação falsa em um cartório de registro de imóveis.

Além se tornar réu em uma ação penal, que tramita perante na 3ª Vara Criminal de Vila Velha , acusado de integrar organização criminosa, ele também foi denunciado pelo MPMG em março deste ano, na comarca de Carangola, por associação criminosa, falsificação de documento particular, falsidade ideológica e corrupção ativa.

Na primeira fase da Operação True-False, segundo o Ministério Público capixaba, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em Guaçuí; em Minas Gerais, nas cidades de Carangola, Reduto e Manhuaçu; além de Campinas, em São Paulo.

Entre os presos em São Paulo , está outra pessoa apontada como líder do grupo. O MPES disse que com os documentos falsificados, o grupo criminoso investigado fomentou o “comércio ilícito de CRVs” nos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, atuando, inclusive, junto a outras organizações criminosas independentes com diversas finalidades, como “esquentar” carros que foram objeto de crimes contra o patrimônio, em especial, de furtos e roubos.