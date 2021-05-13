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Norte do ES

Adolescentes de 13 e 17 anos são detidos em Jaguaré por furtar comércio

Os dois moravam no município vizinho de São Mateus e foram apreendidos nessa quarta-feira (12). Segundo a Polícia Civil,  dupla é autora de diversos furtos em estabelecimentos de Jaguaré, Pinheiros, Nova Venécia e Montanha

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 17:10

Publicado em 

13 mai 2021 às 17:10
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Adolescentes de 13 e 17 anos são apreendidos por furtos em cidades do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Dois adolescentes de 13 e 17 anos foram apreendidos por praticar furtos no comércio de cidades do Norte do Estado. Segundo a Polícia Civil, a dupla é autora de diversos furtos em estabelecimentos de JaguaréPinheirosNova Venécia e Montanha.
Os dois moravam no município vizinho de São Mateus e foram apreendidos nesta quarta-feira (12), por ações no comércio de Jaguaré. Durante a ação, foi apreendida em poder dos adolescentes uma quantia de R$ 3.277,50, em espécie, proveniente do furto ao comércio de Jaguaré.
Com os adolescentes, foi encontrada uma quantia de R$ 3.277,50, em dinheiro, proveniente do furto ao comércio de Jaguaré.
Com os adolescentes, foi encontrada uma quantia de R$ 3.277,50, em dinheiro, proveniente do furto ao comércio de Jaguaré Crédito: Polícia Civil / Divulgação
“Um dos adolescentes estava na praça da rodoviária de São Mateus quando os policiais civis chegaram, abordando-o, e com o desenrolar da conversa para o descobrimento dos fatos, o adolescente contou onde estaria seu cúmplice que ajuda na prática dos furtos”, contou a titular da Delegacia Regional de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché dos Santos.
Os adolescentes foram conduzidos ao plantão da 18ª Delegacia Regional (DR) de São Mateus, sendo autuados e, após familiares assinarem um termo de compromisso, os adolescentes foram reintegrados para as suas famílias.

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