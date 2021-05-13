Adolescentes de 13 e 17 anos são detidos em Jaguaré por furtar comércio

Dois adolescentes de 13 e 17 anos foram apreendidos por praticar furtos no comércio de cidades do Norte do Estado. Segundo a Polícia Civil, a dupla é autora de diversos furtos em estabelecimentos de Jaguaré, Pinheiros, Nova Venécia e Montanha.
Os dois moravam no município vizinho de São Mateus e foram apreendidos nesta quarta-feira (12), por ações no comércio de Jaguaré. Durante a ação, foi apreendida em poder dos adolescentes uma quantia de R$ 3.277,50, em espécie, proveniente do furto ao comércio de Jaguaré.
“Um dos adolescentes estava na praça da rodoviária de São Mateus quando os policiais civis chegaram, abordando-o, e com o desenrolar da conversa para o descobrimento dos fatos, o adolescente contou onde estaria seu cúmplice que ajuda na prática dos furtos”, contou a titular da Delegacia Regional de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché dos Santos.
Os adolescentes foram conduzidos ao plantão da 18ª Delegacia Regional (DR) de São Mateus, sendo autuados e, após familiares assinarem um termo de compromisso, os adolescentes foram reintegrados para as suas famílias.