"Golpista do copo térmico" faz vítimas no ES e dá prejuízo de R$ 400 mil

Um homem de 42 anos, suspeito de aplicar golpes de falso anúncio da venda de copos térmicos de uma grande marca do ramo, foi identificado pela Polícia Civil e confessou ter feito mais de 80 vítimas, causado um prejuízo estimado em mais de R$ 400 mil. A polícia afirmou que ele responde em liberdade. O homem não teve seu nome informado.
A Polícia Civil explicou que para tentar dificultar as investigações o suspeito tentou se esconder em vários Estados do país, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba. O titular do 17º Distrito de Polícia de Cariacica, delegado Henrique Vidigal, argumentou que o suspeito começou a aplicar os golpes em dezembro de 2020.
Golpista do copo térmico faz vítimas no ES e dá prejuízo de 400 mil reais
"Ele afirmou ser gestor de negócios, natural de Vila Velha, e, por estar passando por um momento de necessidade financeira, começou a praticar golpes com as vendas dos copos. Alegou também que decidiu praticar tais golpes devido ao fato de o produto estar na moda e ser muito procurado”, contou.
Ainda segundo o delegado, o golpista anunciava os produtos em um site de vendas afirmando que os copos viriam de Miami, cidade no Estado da Flórida, nos Estados Unidos. O foco do suspeito, de acordo com Vidigal, era vender para distribuidores, lojistas ou alguém que quisesse revender os produtos. Para completar a compra, os interessados deveriam depositar na conta do suspeito um valor de entrada, mais o valor de frete, que totalizava algo em torno de 30% a 40% do valor total.
"O pedido médio por pessoa girava entre R$ 5 e 10 mil e o golpe teria sido aplicado em duas fases. Na primeira fase, no período de dezembro a janeiro deste ano, após levantar um dinheiro, saiu do Espírito Santo e foi para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Após esgotar seus recursos financeiros, retomou com a aplicação do golpe no mês março de 2021, permanecendo aplicando o golpe até o final de abril, que configurou como uma segunda fase do golpe”, explicou.
O delegado acrescentou que, enquanto aplicava os golpes, o suspeito se deslocou por vários Estados e diferentes cidades do Brasil. Após deixar Belo Horizonte, foi para o Rio de Janeiro. Em seguida, seguiu para Teresina, no Piauí, e depois para Natal, no Rio Grande do Norte. Por último, foi para a Paraíba.
“Ele informou que inúmeras pessoas o procuraram interessadas nos supostos copos que ele estava anunciando. Alegou também que pode ter vitimado em torno de 80 pessoas, mas o número ainda é objeto de investigação”, informou.
O delegado concluiu afirmando que o suspeito confessou o crime, mas que, por enquanto, responderá em liberdade. Vidigal ainda encorajou pessoas que possam ter sido vítimas do golpe a denunciarem, para poder ajudar nas investigações da polícia.
"Isso demonstra o quanto é importante o registro do boletim de ocorrência. Todo registro é investigado e, neste caso, o cruzamento de informações vindas de várias vítimas ajudou a identificar o suspeito. Se mais alguma vítima tiver passado por situação semelhante, orientamos que procure a nossa Delegacia e também formalize o registro para que os novos fatos sejam incluídos nesta investigação”, finalizou.