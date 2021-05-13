"Golpista do copo térmico" faz vítimas no ES e dá prejuízo de R$ 400 mil

Golpista alega que que decidiu praticar tais golpes devido ao fato de o produto estar na moda e ser muito procurado Crédito: A Gazeta

Um homem de 42 anos, suspeito de aplicar golpes de falso anúncio da venda de copos térmicos de uma grande marca do ramo, foi identificado pela Polícia Civil e confessou ter feito mais de 80 vítimas, causado um prejuízo estimado em mais de R$ 400 mil. A polícia afirmou que ele responde em liberdade. O homem não teve seu nome informado.

Your browser does not support the audio element. Golpista do copo térmico faz vítimas no ES e dá prejuízo de 400 mil reais

"Ele afirmou ser gestor de negócios, natural de Vila Velha , e, por estar passando por um momento de necessidade financeira, começou a praticar golpes com as vendas dos copos. Alegou também que decidiu praticar tais golpes devido ao fato de o produto estar na moda e ser muito procurado”, contou.

Miami, cidade no Estado da Flórida, nos Ainda segundo o delegado, o golpista anunciava os produtos em um site de vendas afirmando que os copos viriam de, nos Estados Unidos . O foco do suspeito, de acordo com Vidigal, era vender para distribuidores, lojistas ou alguém que quisesse revender os produtos. Para completar a compra, os interessados deveriam depositar na conta do suspeito um valor de entrada, mais o valor de frete, que totalizava algo em torno de 30% a 40% do valor total.

"O pedido médio por pessoa girava entre R$ 5 e 10 mil e o golpe teria sido aplicado em duas fases. Na primeira fase, no período de dezembro a janeiro deste ano, após levantar um dinheiro, saiu do Espírito Santo e foi para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Após esgotar seus recursos financeiros, retomou com a aplicação do golpe no mês março de 2021, permanecendo aplicando o golpe até o final de abril, que configurou como uma segunda fase do golpe”, explicou.

O delegado acrescentou que, enquanto aplicava os golpes, o suspeito se deslocou por vários Estados e diferentes cidades do Brasil. Após deixar Belo Horizonte, foi para o Rio de Janeiro. Em seguida, seguiu para Teresina, no Piauí, e depois para Natal, no Rio Grande do Norte. Por último, foi para a Paraíba.

“Ele informou que inúmeras pessoas o procuraram interessadas nos supostos copos que ele estava anunciando. Alegou também que pode ter vitimado em torno de 80 pessoas, mas o número ainda é objeto de investigação”, informou.

O delegado concluiu afirmando que o suspeito confessou o crime, mas que, por enquanto, responderá em liberdade. Vidigal ainda encorajou pessoas que possam ter sido vítimas do golpe a denunciarem, para poder ajudar nas investigações da polícia.