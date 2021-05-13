Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Responde em liberdade

"Golpista do copo térmico" faz vítimas no ES e dá prejuízo de R$ 400 mil

A Polícia Civil afirmou que o suspeito – um homem de 42 anos – confessou o crime e alegou ter feito pelo menos 80 vítimas, causando um prejuízo de R$ 400 mil

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 16:26

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

13 mai 2021 às 16:26
Copo térmico
Golpista alega que que decidiu praticar tais golpes devido ao fato de o produto estar na moda e ser muito procurado Crédito: A Gazeta
Um homem de 42 anos, suspeito de aplicar golpes de falso anúncio da venda de copos térmicos de uma grande marca do ramo, foi identificado pela Polícia Civil e confessou ter feito mais de 80 vítimas, causado um prejuízo estimado em mais de R$ 400 mil. A polícia afirmou que ele responde em liberdade. O homem não teve seu nome informado.
A Polícia Civil explicou que para tentar dificultar as investigações o suspeito tentou se esconder em vários Estados do país, como Minas GeraisRio de JaneiroPiauíRio Grande do Norte e Paraíba. O titular do 17º Distrito de Polícia de Cariacica, delegado Henrique Vidigal, argumentou que o suspeito começou a aplicar os golpes em dezembro de 2020.
Golpista do copo térmico faz vítimas no ES e dá prejuízo de 400 mil reais
"Ele afirmou ser gestor de negócios, natural de Vila Velha, e, por estar passando por um momento de necessidade financeira, começou a praticar golpes com as vendas dos copos. Alegou também que decidiu praticar tais golpes devido ao fato de o produto estar na moda e ser muito procurado”, contou.

Veja Também

Engenheiro suspeito de clonar cartão para fazer compras e revender é preso no ES

Ainda segundo o delegado, o golpista anunciava os produtos em um site de vendas afirmando que os copos viriam de Miami, cidade no Estado da Flórida, nos Estados Unidos. O foco do suspeito, de acordo com Vidigal, era vender para distribuidores, lojistas ou alguém que quisesse revender os produtos. Para completar a compra, os interessados deveriam depositar na conta do suspeito um valor de entrada, mais o valor de frete, que totalizava algo em torno de 30% a 40% do valor total.
"O pedido médio por pessoa girava entre R$ 5 e 10 mil e o golpe teria sido aplicado em duas fases. Na primeira fase, no período de dezembro a janeiro deste ano, após levantar um dinheiro, saiu do Espírito Santo e foi para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Após esgotar seus recursos financeiros, retomou com a aplicação do golpe no mês março de 2021, permanecendo aplicando o golpe até o final de abril, que configurou como uma segunda fase do golpe”, explicou.
O delegado acrescentou que, enquanto aplicava os golpes, o suspeito se deslocou por vários Estados e diferentes cidades do Brasil. Após deixar Belo Horizonte, foi para o Rio de Janeiro. Em seguida, seguiu para Teresina, no Piauí, e depois para Natal, no Rio Grande do Norte. Por último, foi para a Paraíba.
“Ele informou que inúmeras pessoas o procuraram interessadas nos supostos copos que ele estava anunciando. Alegou também que pode ter vitimado em torno de 80 pessoas, mas o número ainda é objeto de investigação”, informou.

Veja Também

Tiros e correria: criminosos invadem corretora e fazem reféns em São Mateus

O delegado concluiu afirmando que o suspeito confessou o crime, mas que, por enquanto, responderá em liberdade. Vidigal ainda encorajou pessoas que possam ter sido vítimas do golpe a denunciarem, para poder ajudar nas investigações da polícia.
"Isso demonstra o quanto é importante o registro do boletim de ocorrência. Todo registro é investigado e, neste caso, o cruzamento de informações vindas de várias vítimas ajudou a identificar o suspeito. Se mais alguma vítima tiver passado por situação semelhante, orientamos que procure a nossa Delegacia e também formalize o registro para que os novos fatos sejam incluídos nesta investigação”, finalizou.

Veja Também

Homem é preso suspeito de matar moradora em situação de rua em Aracruz

Homem é preso pela PF em operação contra pornografia infantil no ES

MP oferece denúncia contra instrutor de parapente por morte em Viana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica espírito santo Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carretas pegam fogo em acidente na Rodovia do Contorno em Cariacica
Ramy nas areias da praia de Camburi, em 1986
O dia em que a orla de Camburi virou um picadeiro para um elefante se divertir
Imagem de destaque
Pedras naturais do ES são atração da 1ª Bienal de Arquitetura Brasileira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados