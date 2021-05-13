Homem é preso suspeito de matar moradora em situação de rua em Aracruz

Moradora em situação de rua morta e suspeito de cometer o crime Crédito: Divulgação/Sesp

A prisão foi realizada em cumprimento de mandado de prisão temporária por policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, com apoio da 16ª Delegacia Regional de Linhares.

De acordo com o titular da DHPP de Aracruz, delegado André Jaretta, as investigações demonstraram que o suspeito passou toda a tarde do dia 22 de março fazendo o consumo de drogas com a vítima e a assassinou na madrugada do dia seguinte.

“Ele também realizou um programa sexual com a vítima, perfazendo uma dívida de R$ 500,00. Como o autor não realizou o pagamento, a vítima se apossou da carteira, do celular e da mochila do suspeito, até que ele quitasse o débito", explicou.

Ainda de acordo com o delegado, durante a madrugada, o autor convenceu a vítima que pela manhã iria a uma agência bancária sacar o dinheiro, porém, simulou que iria dormir dentro da casa abandonada com a vítima. "Quando ela cochilou, ele desferiu vários golpes com pedras contra sua cabeça”, detalhou Jaretta.

O delegado e os investigadores contaram com o apoio da central de videomonitoramento da Prefeitura de Aracruz para obter imagens do autor. Segundo as investigações, o autor do crime estava em Aracruz somente de passagem. "Contamos também com o apoio da população que, após visualizar nas mídias sociais a foto do suspeito, auxiliou na sua identificação”, disse o delegado.

Ainda segundo Jaretta, após o suspeito ser identificado e um minucioso trabalho de inteligência realizado, ele foi localizado. “O suspeito depois do crime se escondeu em uma fazenda de plantação de coco e aroeira, na zona rural de Linhares. Nesta terça-feira (11), realizamos a sua prisão e conduzimos até a sede da DHPP de Aracruz, onde ele foi interrogado. Em depoimento, ele não confessou o crime, mas temos provas robustas que ele é o homem que aparece nas imagens”, afirmou André Jaretta.