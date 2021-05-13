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Pedradas na cabeça

Homem é preso suspeito de matar moradora em situação de rua em Aracruz

O crime ocorreu no dia 23 de março, no interior de uma casa abandonada. O suspeito foi identificado por meio de imagens de câmeras de videomonitoramento

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 12:08

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 mai 2021 às 12:08
Moradora em situação de rua morta e suspeito de cometer o crime
Moradora em situação de rua morta e suspeito de cometer o crime Crédito: Divulgação/Sesp
Um homem de 42 anos foi preso nesta terça-feira (11), no distrito de Barra Seca, interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo, suspeito de ser o autor do homicídio de uma moradora em situação de rua de 19 anos. O crime ocorreu no dia 23 de março, no interior de uma casa abandonada, em Aracruz, também na Região Norte. O suspeito foi identificado por meio de imagens das câmeras de videomonitoramento da Prefeitura de Aracruz.
A prisão foi realizada em cumprimento de mandado de prisão temporária por policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, com apoio da 16ª Delegacia Regional de Linhares.
De acordo com o titular da DHPP de Aracruz, delegado André Jaretta, as investigações demonstraram que o suspeito passou toda a tarde do dia 22 de março fazendo o consumo de drogas com a vítima e a assassinou na madrugada do dia seguinte.
“Ele também realizou um programa sexual com a vítima, perfazendo uma dívida de R$ 500,00. Como o autor não realizou o pagamento, a vítima se apossou da carteira, do celular e da mochila do suspeito, até que ele quitasse o débito", explicou.
Ainda de acordo com o delegado, durante a madrugada, o autor convenceu a vítima que pela manhã iria a uma agência bancária sacar o dinheiro, porém, simulou que iria dormir dentro da casa abandonada com a vítima. "Quando ela cochilou, ele desferiu vários golpes com pedras contra sua cabeça”, detalhou Jaretta.
O delegado e os investigadores contaram com o apoio da central de videomonitoramento da Prefeitura de Aracruz para obter imagens do autor. Segundo as investigações, o autor do crime estava em Aracruz somente de passagem. "Contamos também com o apoio da população que, após visualizar nas mídias sociais a foto do suspeito, auxiliou na sua identificação”, disse o delegado.
Ainda segundo Jaretta, após o suspeito ser identificado e um minucioso trabalho de inteligência realizado, ele foi localizado. “O suspeito depois do crime se escondeu em uma fazenda de plantação de coco e aroeira, na zona rural de Linhares. Nesta terça-feira (11), realizamos a sua prisão e conduzimos até a sede da DHPP de Aracruz, onde ele foi interrogado. Em depoimento, ele não confessou o crime, mas temos provas robustas que ele é o homem que aparece nas imagens”, afirmou André Jaretta.
O suspeito responderá por homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Após os procedimentos de praxe, o homem foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz, onde ficou à disposição da Justiça e da autoridade policial.

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