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Motorista ferido

Carreta tomba e fica com cabine totalmente destruída em Aracruz

A ocorrência foi na rodovia ES 257 e deixou o motorista ferido, na tarde desta segunda-feira (10). O trânsito ficou em meia pista por aproximadamente duas horas, sendo liberado por volta de 18h

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 19:16

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

10 mai 2021 às 19:16
Mo
. A ocorrência foi na rodovia ES-257 e deixou o motorista ferido Crédito: Leitor/ A Gazeta
Um carreta tombou e ficou com a cabine completamente destruída após um acidente em Aracruz, Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (10). A ocorrência foi na rodovia ES 257 e deixou o motorista ferido.
De acordo com a Polícia Militar, o veículo tombou na saída do município, próximo ao local conhecido como Pedreira, sentido Ibiraçu. O motorista Luiz Thomas de Oliveira teve ferimentos no rosto e foi encaminhado para o Hospital São Camilo.
As causas do acidente não foram informadas. O trânsito ficou em meia pista por aproximadamente duas horas, sendo liberado por volta de 18h.

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