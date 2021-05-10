Carreta tomba e fica com cabine totalmente destruída em Aracruz

Um carreta tombou e ficou com a cabine completamente destruída após um acidente em Aracruz, Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (10). A ocorrência foi na rodovia ES 257 e deixou o motorista ferido.
De acordo com a Polícia Militar, o veículo tombou na saída do município, próximo ao local conhecido como Pedreira, sentido Ibiraçu. O motorista Luiz Thomas de Oliveira teve ferimentos no rosto e foi encaminhado para o Hospital São Camilo.
As causas do acidente não foram informadas. O trânsito ficou em meia pista por aproximadamente duas horas, sendo liberado por volta de 18h.