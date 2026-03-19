Home
>
Polícia
>
Três pessoas são baleadas em ataque em frente a distribuidora em Vitória

Três pessoas são baleadas em ataque em frente a distribuidora em Vitória

Crime ocorreu no bairro Jabour, na noite de quarta-feira (18); vítimas foram socorridas e polícia investiga possível ligação com facção criminosa

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de março de 2026 às 09:22

Vítimas são uma mulher e dois homens, com idades entre 23 e 27 anos

Três pessoas foram baleadas durante um ataque a tiros em frente a uma distribuidora no bairro Jabour, em Vitória, por volta das 20h30 de quarta-feira (18). Segundo a Polícia Civil, as vítimas são uma mulher, de 23 anos, atingida no braço e na perna, e dois jovens, de 27 e 26 anos, ambos feridos nas pernas. 

Recomendado para você

Crime ocorreu no bairro Jabour, na noite de quarta-feira (18); vítimas foram socorridas e polícia investiga possível ligação com facção criminosa

Três pessoas são baleadas em ataque em frente a distribuidora em Vitória

Ação na manhã desta quinta-feira (19) busca cumprir mandados de prisão e localizar suspeitos ligados a grupo criminoso que atua na Região 5 de Vila Velha

Operação da Polícia Civil mira traficantes e foragidos em Terra Vermelha

Um dos alvos da quadrilha, que atua em diversos Estados brasileiros e cujos integrantes ficaram conhecidos como “Piratas dos Shoppings”, foi um shopping localizado em Vila Velha

Como agia quadrilha especializada em roubo a joalherias que agiu em shopping no ES

De acordo com apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, uma testemunha relatou que o atirador chegou ao local a pé e abriu fogo. As vítimas informaram à polícia que estavam de costas e não viram como os disparos começaram.

Vídeos que circularam pelas redes sociais mostram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) prestando os primeiros socorros.

Polícia Civil suspeita que o ataque tenha sido cometido por uma facção criminosa. A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações à corporação e também à Polícia Militar. O texto será atualizado quando houver retorno.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

jabour Tiros

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais