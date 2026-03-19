Violência

Três pessoas são baleadas em ataque em frente a distribuidora em Vitória

Crime ocorreu no bairro Jabour, na noite de quarta-feira (18); vítimas foram socorridas e polícia investiga possível ligação com facção criminosa

Publicado em 19 de março de 2026 às 09:22

Três pessoas foram baleadas durante um ataque a tiros em frente a uma distribuidora no bairro Jabour, em Vitória, por volta das 20h30 de quarta-feira (18). Segundo a Polícia Civil, as vítimas são uma mulher, de 23 anos, atingida no braço e na perna, e dois jovens, de 27 e 26 anos, ambos feridos nas pernas.

De acordo com apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, uma testemunha relatou que o atirador chegou ao local a pé e abriu fogo. As vítimas informaram à polícia que estavam de costas e não viram como os disparos começaram.

Vídeos que circularam pelas redes sociais mostram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) prestando os primeiros socorros.

A Polícia Civil suspeita que o ataque tenha sido cometido por uma facção criminosa. A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações à corporação e também à Polícia Militar. O texto será atualizado quando houver retorno.

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