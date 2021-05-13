Tiros e correria: criminosos invadem corretora e fazem reféns em São Mateus

Policiais durante confroto com suspeitos Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

Uma tentativa de assalto em uma corretora de imóveis no fim da manhã desta quinta-feira (13) no Centro de São Mateus Norte do Espírito Santo , terminou em correria, troca de tiros e com um suspeito baleado.

Uma das pessoas feita refém foi trancada dentro do banheiro e conseguiu acionar os policiais através do 190. Uma viatura foi encaminhada ao local. A Polícia Militar informou, em nota, que os militares foram até o local e tentaram diálogo com os assaltantes para que se rendessem. No entanto, um dos bandidos apareceu apontando uma arma para a cabeça de uma mulher e fez um disparo contra os militares. A ação foi filmada por pessoas que passavam pelo local. (Veja o momento)

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Segundo a PM, os policiais revidaram e balearam um dos suspeitos. Outro homem foi conduzido para a Delegacia de São Mateus e um terceiro envolvido está sendo procurado. O homem atingido pelos disparos da polícia foi encaminhado ao Hospital Roberto Silvares. Com o criminoso baleado, os militares apreenderam um revólver.

“De acordo com os funcionários da corretora, tem um terceiro envolvido, que nós tentaremos identificar para prendê-lo o mais rápido possível”, afirmou o sargento Douglas. Esse terceiro homem ainda não foi localizado. Segundo a polícia, ele fugiu em um carro com placa de Linhares.

Funcionários e proprietários de uma corretora de imóveis no Centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foram feitos reféns durante uma tentativa de assalto Crédito: Reprodução/TV Gazeta

TENSÃO DENTRO DA CORRETORA

De acordo com um dos sócios da imobiliária, os dois assaltantes entraram no estabelecimento chamando pelo nome dele. A dupla então exigiu que ele entregasse dinheiro e a chave do carro dele. No momento da ação, ele estava no local com a esposa e funcionários.

"Chegou falando meu nome e mandaram que eu ficasse no chão. Eles me amordaçaram e passaram a fita no meu corpo. Eles tentaram me matar. Eu não desejo isso pra ninguém não. Estou vivo por causa de Deus e dos policiais" Ronaldo Zampiroli - Sócio do Estabelecimento

Além do sócio, os criminosos amarraram e amordaçaram as a esposa dele e outra funcionária. Os criminosos apontavam as armas paras as vítimas durante todo o tempo. Um vídeo mostra o momento em que moradores tentam tirar a fita adesiva que prendia a boca dessa funcionária.

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