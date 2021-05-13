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Tentativa de assalto

Tiros e correria: criminosos invadem corretora e fazem reféns em São Mateus

Um dos suspeitos foi baleado e levado ao hospital, outro homem foi conduzido à Delegacia de São Mateus, e um terceiro envolvido está sendo procurado pela polícia

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 12:39

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

13 mai 2021 às 12:39
Policiais trocaram tiros com suspeitos em tentativa de assalto em São Mateus
Policiais durante confroto com suspeitos Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
Uma tentativa de assalto em uma corretora de imóveis no fim da manhã desta quinta-feira (13) no Centro de São MateusNorte do Espírito Santo, terminou em correria, troca de tiros e com um suspeito baleado.
Uma das pessoas feita refém foi trancada dentro do banheiro e conseguiu acionar os policiais através do 190. Uma viatura foi encaminhada ao local.  A Polícia Militar informou, em nota, que os militares foram até o local e tentaram diálogo com os assaltantes para que se rendessem. No entanto, um dos bandidos apareceu apontando uma arma para a cabeça de uma mulher e fez um disparo contra os militares. A ação foi filmada por pessoas que passavam pelo local. (Veja o momento)
Segundo a PM, os policiais revidaram e balearam um dos suspeitos. Outro homem foi conduzido para a Delegacia de São Mateus e um terceiro envolvido está sendo procurado. O homem atingido pelos disparos da polícia foi encaminhado ao Hospital Roberto Silvares. Com o criminoso baleado, os militares apreenderam um revólver. 
“De acordo com os funcionários da corretora, tem um terceiro envolvido, que nós tentaremos identificar para prendê-lo o mais rápido possível”, afirmou o sargento Douglas. Esse terceiro homem ainda não foi localizado. Segundo a polícia, ele fugiu em um carro com placa de Linhares.
Funcionários e proprietários de uma corretora de imóveis no Centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foram feitos reféns durante uma tentativa de assalto
Funcionários e proprietários de uma corretora de imóveis no Centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foram feitos reféns durante uma tentativa de assalto Crédito: Reprodução/TV Gazeta

TENSÃO DENTRO DA CORRETORA 

De acordo com um dos sócios da imobiliária, os dois assaltantes entraram no estabelecimento chamando pelo nome dele. A dupla então exigiu que ele entregasse dinheiro e a chave do carro dele. No momento da ação, ele estava no local com a esposa e funcionários. 
"Chegou falando meu nome e mandaram que eu ficasse no chão. Eles me amordaçaram e passaram a fita no meu corpo. Eles tentaram me matar. Eu não desejo isso pra ninguém não. Estou vivo por causa de Deus e dos policiais"
Ronaldo Zampiroli - Sócio do Estabelecimento 
Além do sócio, os criminosos amarraram e amordaçaram as a esposa dele e outra funcionária. Os criminosos apontavam as armas paras as vítimas durante todo o tempo. Um vídeo mostra o momento em que moradores tentam tirar a fita adesiva que prendia a boca dessa funcionária. 
A tentativa de assalto aconteceu bem perto desse prédio, onde funcionou o Cadeião. O prédio está desativado há alguns anos. A suspeita da vizinhança é de que os bandidos que tentaram assaltar a corretora usam o espaço como esconderijo.

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