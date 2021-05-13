Tiros e correria: criminosos invadem corretora e fazem reféns em São Mateus

Uma tentativa de assalto em uma corretora de imóveis no fim da manhã desta quinta-feira (13) no Centro de São Mateus, Norte do Espírito Santo, terminou em correria, troca de tiros e com um suspeito baleado.
Uma das pessoas feita refém foi trancada dentro do banheiro e conseguiu acionar os policiais através do 190. Uma viatura foi encaminhada ao local. A Polícia Militar informou, em nota, que os militares foram até o local e tentaram diálogo com os assaltantes para que se rendessem. No entanto, um dos bandidos apareceu apontando uma arma para a cabeça de uma mulher e fez um disparo contra os militares. A ação foi filmada por pessoas que passavam pelo local. (Veja o momento)
Segundo a PM, os policiais revidaram e balearam um dos suspeitos. Outro homem foi conduzido para a Delegacia de São Mateus e um terceiro envolvido está sendo procurado. O homem atingido pelos disparos da polícia foi encaminhado ao Hospital Roberto Silvares. Com o criminoso baleado, os militares apreenderam um revólver.
“De acordo com os funcionários da corretora, tem um terceiro envolvido, que nós tentaremos identificar para prendê-lo o mais rápido possível”, afirmou o sargento Douglas. Esse terceiro homem ainda não foi localizado. Segundo a polícia, ele fugiu em um carro com placa de Linhares.
TENSÃO DENTRO DA CORRETORA
De acordo com um dos sócios da imobiliária, os dois assaltantes entraram no estabelecimento chamando pelo nome dele. A dupla então exigiu que ele entregasse dinheiro e a chave do carro dele. No momento da ação, ele estava no local com a esposa e funcionários.
"Chegou falando meu nome e mandaram que eu ficasse no chão. Eles me amordaçaram e passaram a fita no meu corpo. Eles tentaram me matar. Eu não desejo isso pra ninguém não. Estou vivo por causa de Deus e dos policiais"
Além do sócio, os criminosos amarraram e amordaçaram as a esposa dele e outra funcionária. Os criminosos apontavam as armas paras as vítimas durante todo o tempo. Um vídeo mostra o momento em que moradores tentam tirar a fita adesiva que prendia a boca dessa funcionária.
A tentativa de assalto aconteceu bem perto desse prédio, onde funcionou o Cadeião. O prédio está desativado há alguns anos. A suspeita da vizinhança é de que os bandidos que tentaram assaltar a corretora usam o espaço como esconderijo.