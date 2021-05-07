Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De 21 anos

Mulher é assassinada com vários tiros em São Mateus

A perícia da Polícia Civil constatou mais de 20 perfurações pelo corpo da vítima. A identificação da mulher não foi informada pela polícia

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 12:45

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 mai 2021 às 12:45
Cidade de São Mateus, Norte do Espírito Santo
Cidade de São Mateus, Norte do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de São Mateus
Uma mulher de 21 anos foi assassinada a tiros na frente de casa. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (6), no Córrego da Areia, no interior de São Mateus, Norte do Espírito Santo.
Segundo informações da Polícia Militar, os tiros foram efetuados por dois indivíduos ainda não identificados, que teriam chegado ao local em uma moto de cores vermelha e preta. A autoria e motivação do crime são desconhecidas. Ainda de acordo com a PM, a vítima não possuía registro criminal.
A perícia da Polícia Civil constatou mais de 20 perfurações pelo corpo da mulher e várias cápsulas de munição calibre .380 e 9 mm no local do crime.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que "o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido". 
*Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte

Veja Também

Homem é morto a tiros na garagem de casa em São Mateus

PF apreende carimbos falsos e blocos de atestado médico em São Mateus

Morador encontra cobra e ouriços dentro de casa em São Mateus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil São Mateus ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados