Mulher é assassinada com vários tiros em São Mateus

Uma mulher de 21 anos foi assassinada a tiros na frente de casa. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (6), no Córrego da Areia, no interior de São Mateus, Norte do Espírito Santo.
Segundo informações da Polícia Militar, os tiros foram efetuados por dois indivíduos ainda não identificados, que teriam chegado ao local em uma moto de cores vermelha e preta. A autoria e motivação do crime são desconhecidas. Ainda de acordo com a PM, a vítima não possuía registro criminal.
A perícia da Polícia Civil constatou mais de 20 perfurações pelo corpo da mulher e várias cápsulas de munição calibre .380 e 9 mm no local do crime.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que "o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido".
*Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte