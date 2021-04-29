PF apreende carimbos falsos e blocos de atestado médico em São Mateus

Material foi apreendido durante Operação Criptpon, da Polícia Federal Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Operação Cripton com objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão em falsificação de moeda. Durante a manhã desta quinta-feira (29), a Polícia Federal do Espírito Santo deflagrou acom objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão em São Mateus pelo crime de

Durante as buscas, seis policiais federais encontraram documentos de identidade falsos, documentos de registro de veículo em banco, além da farta quantidade de carimbos diversos e blocos de atestado médico de hospital público.

Em nota divulgada à imprensa, a Polícia Federal detalha que, diante das apreensões obtidas, além do crime de falsificação de cédula falsa, os investigados também poderão responder pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica, cujas penas totais podem chegar aos 22 anos de prisão.