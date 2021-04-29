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Operação Cripton

PF apreende carimbos falsos e blocos de atestado médico em São Mateus

Corporação investiga crime de falsificação de moeda. Nas buscas, policiais encontraram documentos de identidade falsos, além da farta quantidade de carimbos diversos e blocos de atestado médico de hospital público

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 13:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2021 às 13:04
Material foi apreendido durante Operação Criptpon, da Polícia Federal
Material foi apreendido durante Operação Criptpon, da Polícia Federal Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Durante a manhã desta quinta-feira (29), a Polícia Federal do Espírito Santo deflagrou a Operação Cripton com objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão em São Mateus pelo crime de falsificação de moeda.
Durante as buscas, seis policiais federais encontraram documentos de identidade falsos, documentos de registro de veículo em banco, além da farta quantidade de carimbos diversos e blocos de atestado médico de hospital público.
Em nota divulgada à imprensa, a Polícia Federal detalha que, diante das apreensões obtidas, além do crime de falsificação de cédula falsa, os investigados também poderão responder pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica, cujas penas totais podem chegar aos 22 anos de prisão.
O material apreendido será submetido a perícia, em continuidade das investigações e na busca da identificação de outros possíveis autores dos crimes.

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