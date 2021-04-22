Homem recebe R$ 1 mil em dinheiro falso pelos Correios e é preso no ES

O homem, que recebeu uma quantia de R$ 1 mil pelos Correios, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Federal, onde foi autuado em flagrante pelo crime de moeda falsa. A menor foi encaminhada para a Polícia Civil, para os procedimentos legais determinados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Um inquérito policial para o esclarecimento do fato e identificação de outros envolvidos no crime de falsificação de cédulas foi instaurado. O homem que foi preso em flagrante cometeu o crime previsto no § 1º, do artigo 289 do CP no momento do recebimento das notas falsas adquiridas. A pena varia de 3 a 12 anos de prisão e multa.