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São Mateus

Homem recebe R$ 1 mil em dinheiro falso pelos Correios e é preso no ES

O homem recebeu cédulas falsificadas pelos Correios e foi autuado em flagrante pelo crime de moeda falsa; uma menor também foi conduzida pelo crime, que aconteceu em São Mateus

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 20:27

Publicado em 

22 abr 2021 às 20:27
Notas falsas e um celular foram apreendidos pela Polícia Federal Crédito: Polícia Federal | Divulgação
Um homem foi preso nesta quinta-feira (22) após receber pelos Correios cédulas de dinheiro falsificadas em São Mateus, no Norte do Estado. Uma menor também foi conduzida pelo crime. A prisão foi realizada pela Polícia Federal, em parceria com a Coordenação de Segurança Corporativo dos Correios no Espírito Santo.
O homem, que recebeu uma quantia de R$ 1 mil pelos Correios, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Federal, onde foi autuado em flagrante pelo crime de moeda falsa. A menor foi encaminhada para a Polícia Civil, para os procedimentos legais determinados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Um inquérito policial para o esclarecimento do fato e identificação de outros envolvidos no crime de falsificação de cédulas foi instaurado. O homem que foi preso em flagrante cometeu o crime previsto no § 1º, do artigo 289 do CP no momento do recebimento das notas falsas adquiridas. A pena varia de 3 a 12 anos de prisão e multa.

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