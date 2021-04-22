Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Cartela

Suspeito recebe drogas pelos Correios e é autuado pela PF em Vila Velha

Segundo a Polícia Federal, o suspeito vai responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas, cuja pena varia entre 5 a 15 anos de reclusão

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2021 às 13:00
Operação da Polícia Federal
Na Operação Cartela, participaram quatro policiais federais, que deram o cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço do investigado Crédito: Polícia Federal/ Divulgação
Um suspeito foi autuado na manhã desta quinta-feira (22) durante uma operação da Polícia Federal, no município de Vila Velha, por receber LSD e ecstasy pelos Correios. Na Operação Cartela, participaram quatro policiais federais, que deram o cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço do investigado.
Em nota, a Polícia Federal esclarece que a operação é um desdobramento da prisão em flagrante que aconteceu no dia 14 de maio de 2020, quando uma pessoa foi presa recebendo pelos Correios drogas ilícitas. Com a continuidade da investigação, a polícia identificou que o suspeito preso nesta manhã, também recebeu drogas pelos Correios.
Na investigação, também foi constatada possível envolvimento com o tráfico de drogas do suspeito. Na ação policial desta quinta-feira (22), o homem foi encontrado com pequena quantidade de cocaína. Na ocorrência, foi prescrito um Termo Circunstanciado.
O suspeito vai responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas, cuja pena varia entre 5 a 15 anos de reclusão, aumentada de um sexto a dois terços.
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:
V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal.
A reportagem de A Gazeta acionou os Correios para saber o que é feito pela empresa para prevenir o tráfico interestadual, e para comentar sobre o caso. Em nota, a empresa disse que mantêm estreita parceria com todos os órgãos de segurança pública para prevenir o tráfico de itens proibidos, por meio do serviço postal.
"Os empregados atuam de forma diligente visando identificar postagens cujo conteúdo esteja em desacordo com a legislação. Quando algum objeto com conteúdo proibido ou ilícito é detectado, os Correios acionam os órgãos competentes", detalhou.
A empresa disse ainda que possui métodos de monitoramento que são aprimorados, periodicamente, com base em informações apresentadas pelos órgãos de segurança e de fiscalização. "Muitas das operações de combate ao tráfico começam por meio do processo de fiscalização não-invasiva (raio-x) dos Correios", finalizou em nota.

Atualização

22/04/2021 - 5:04
Os Correios responderam à demanda e o texto foi atualizado.

Veja Também

Após ser contido por populares, suspeito de roubo é levado para hospital no ES

Polícia prende três suspeitos e apreende drogas e armas em Vitória

Homem é assassinado com 12 tiros na frente de cemitério em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime espírito santo tráfico de drogas Vila Velha Correios Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados