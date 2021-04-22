Polícia prende três suspeitos e apreende drogas e armas em Vitória

Material apreendido durante operação da Polícia Divil n Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Polícia Civil prendeu, em flagrante, três suspeitos de 26 anos na noite dessa quarta-feira (21) no Morro do Macaco, em Vitória . Além das prisões, houve apreensão de armas, drogas e dinheiro. Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e levados para o presídio.

As prisões e apreensões foram feitas pela equipe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), que realizou operação na região dos bairros Andorinhas, Bairro da Penha, Consolação, São Benedito, Gurigica e Morro do Macaco, todos na Capital, com o objetivo de realizar levantamentos e prisões de suspeitos envolvidos com o tráfico na região.

Durante o patrulhamento a pé no Morro do Macaco, os policiais visualizaram três suspeitos que saíram de uma residência, sendo que um deles estaria ostentando uma arma de fogo.

“Ao serem surpreendidos com a presença policial, os suspeitos retornaram para a residência. Diante da situação flagrancial, os policiais ingressaram no imóvel onde estavam homiziados”, disse o titular da Delegacia Especializada em Narcóticos, delegado Alexandre Del'Santo Falcão.

Na residência, onde estavam os três detidos, foram encontrados e apreendidos uma pistola calibre 380, 26 munições calibre 380, dois pedaços de maconha e R$ 499,00 em espécie.

A arma apreendida será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, com as munições, e a droga será encaminhada ao Laboratório de Química Legal, do Departamento Médico Legal da Polícia Civil para ser analisada e posteriormente incinerada.

Segundo o delegado, os três suspeitos têm passagem pela Polícia. “O primeiro possui passagem pela prática de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido e de uso restrito. O segundo, pela prática de tráfico de drogas. E o terceiro detido, pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas, homicídio, porte ilegal de arma de fogo e roubo”, contou Falcão.

Os conduzidos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, e por posse ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03.