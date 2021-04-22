Homem é preso suspeito de estuprar e agredir esposa grávida em Vila Velha

Delegacia de Plantão Especializado da Mulher Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 29 anos foi preso suspeito de agredir e estuprar a esposa, e também de agredir uma tia, em Vila Velha , na madrugada desta quinta-feira (22). O caso aconteceu no bairro Rio Marinho. A esposa do homem está grávida de cinco meses.

De acordo com informações da TV Gazeta, tudo começou quando o casal estava em um bar e o homem começou uma discussão. Neste momento, eles decidiram ir embora, mas no caminho a discussão continuou. Chegando em casa, a mulher, que está grávida de cinco meses, contou que o homem começou a agredi-la, puxando a pelos cabelos e batendo com a cabeça dela na parede.

Ainda de acordo com informações da TV, apuradas com a polícia, a tia do homem, que mora no mesmo quintal, foi até a casa do casal tentar pedir que as agressões parassem, dizendo que ligaria para a polícia. O homem teria se revoltado e começado a agredir também a tia, que voltou para casa. O suspeito foi atrás dela, agrediu mais vezes e tomou o celular.

A esposa contou que foi até a casa da tia, disse para ele parar de agredir a mulher e que concordava em voltar para casa com ele. Quando voltaram para casa, o homem teria obrigado a esposa a fazer sexo com ele. Durante o estupro, a vítima conta que o homem a mordeu no rosto e em várias partes do corpo.

A tia conseguiu ligar para a polícia, que foi até o local e prendeu o homem. Ele foi levado para a Delegacia da Mulher, onde foi autuado por agressão e estupro. O suspeito foi encaminhado para o presídio.