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No bairro Rio Marinho

Homem é preso suspeito de estuprar e agredir esposa grávida em Vila Velha

O homem também é suspeito de agredir uma tia, que teria tentado impedir a violência contra a companheira dele

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 07:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2021 às 07:51
Caso de estupro está sendo investigado pela Delegacia de Plantão Especializado da Mulher
Delegacia de Plantão Especializado da Mulher Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 29 anos foi preso suspeito de agredir e estuprar a esposa, e também de agredir uma tia, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (22). O caso aconteceu no bairro Rio Marinho. A esposa do homem está grávida de cinco meses.
De acordo com informações da TV Gazeta, tudo começou quando o casal estava em um bar e o homem começou uma discussão. Neste momento, eles decidiram ir embora, mas no caminho a discussão continuou. Chegando em casa, a mulher, que está grávida de cinco meses, contou que o homem começou a agredi-la, puxando a pelos cabelos e batendo com a cabeça dela na parede.

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Ainda de acordo com informações da TV, apuradas com a polícia, a tia do homem, que mora no mesmo quintal, foi até a casa do casal tentar pedir que as agressões parassem, dizendo que ligaria para a polícia. O homem teria se revoltado e começado a agredir também a tia, que voltou para casa. O suspeito foi atrás dela, agrediu mais vezes e tomou o celular.
A esposa contou que foi até a casa da tia, disse para ele parar de agredir a mulher e que concordava em voltar para casa com ele. Quando voltaram para casa, o homem teria obrigado a esposa a fazer sexo com ele. Durante o estupro, a vítima conta que o homem a mordeu no rosto e em várias partes do corpo.
A tia conseguiu ligar para a polícia, que foi até o local e prendeu o homem. Ele foi levado para a Delegacia da Mulher, onde foi autuado por agressão e estupro. O suspeito foi encaminhado para o presídio.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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