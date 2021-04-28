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Operação Criptonita

Tráfico internacional de drogas da Bolívia para o ES na mira da PF

Segundo a PF, uma organização criminosa sediada na região de Ariquemes, em Rondônia, tinha a cadeia de comando voltada para a prática do crime; Foram cumpridos 31 mandados judiciais em cinco Estados

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 15:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2021 às 15:57
PF deflagra Operação Criptonita para desarticular esquema de tráfico de drogas
PF deflagra Operação Criptonita para desarticular esquema de tráfico de drogas Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Durante uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (28), 31 mandados judiciais expedidos pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária, em Rondônia, estão sendo cumpridos em cinco Estados: Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso, Bahia e Paraná. Entre os mandados existem 11 de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão. A PF apurou que uma organização criminosa sediada na região de Ariquemes (RO) tinha a cadeia de comando voltada para a prática do tráfico de drogas que vinham da Bolívia com destino ao Espírito Santo.
Segundo a PF, as investigações da Operação Criptonita (nome que surgiu do slogan utilizado pela organização criminosa nos caminhões transportadores das drogas) tiveram início em fevereiro de 2019 com a finalidade de identificar a participação dos integrantes da organização, sediada na região de Ariquemes, em Rondônia. 
Tráfico internacional de drogas da Bolívia para o ES na mira da PF
Durante as investigações, a PF constatou que os investigados recebiam cocaína de fornecedores bolivianos e a transportavam escondida em caminhões e carros até o Espírito Santo. Um outro núcleo dessa mesma organização criminosa, sediado no Espírito Santo, adquiria maconha no Paraguai passando pelo Paraná.
“Diante dos fatos apurados, foi possível frustrar quatro remessas de droga dentre cloridrato de cocaína e maconha, totalizando cerca de uma tonelada de substâncias ilícitas apreendidas em flagrantes realizados nas cidades de Rosário d’Oeste (MT), Vilhena (RO), Cachoeiro do Itapemirim (ES) e Mimoso do Sul (ES)”, informou a Polícia Federal.
O órgão disse que os presos serão ouvidos nas sedes da Polícia Federal e em seguida serão encaminhados para presídios estaduais, podendo responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 35 anos de prisão.
Com informações da Polícia Federal e da Agência Brasil

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