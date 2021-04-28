Cadeirante que matou idosos no ES já havia sido preso por roubar salão

Sem demonstrar nenhum tipo de arrependimento, Rafael Dias Santos confessou ter matado os dois idosos Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Na época, o criminoso contou com a ajuda da dona do estabelecimento e de uma cliente para entrar no salão, já que o local tinha dois degraus na escada. Ao entrar no local, Rafael rendeu cerca de 10 pessoas naquela data, em 4 de março de 2016, roubou celulares e dinheiro e fugiu. No entanto, acabou preso logo depois, antes de conseguir entrar em um táxi.

Na data do ocorrido, a dona do estabelecimento conversou com a reportagem de A Gazeta. Ela detalhou ser por volta das 11 horas quando o cadeirante parou na frente do salão perguntando se ela fazia corte de cabelo masculino. Ela contou que trabalhava com horário marcado, mas decidiu ajudar o rapaz.

“Falei que faria o serviço e até ia passar na frente das clientes. Tive que pedir ajuda a uma cliente para subir a cadeira de rodas, já que na frente do meu salão há dois degraus. Tivemos muita dificuldade tanto para subir com ele quanto para levá-lo ao local do corte, já que a cadeira mal passava pela porta que liga a recepção ao local de corte”, explicou, na ocasião.

Assim que chegou no local de corte, onde estava a dona do salão, uma funcionária e cerca de oito clientes, Rafael anunciou o assalto. Dizendo estar armado, ele exigiu os celulares e dinheiro de todas as mulheres presentes. “Eu cheguei a achar que era uma brincadeira. Achei até que ele não fosse cadeirante de verdade porque como alguém ia se arriscar tanto? Mas ele continuou falando que se a gente não entregasse o que ele estava pedindo ele ia estourar nossas cabeças, pois não tinha nada a perder”.

Duas clientes, incluindo uma turista carioca que ajudou o cadeirante a entrar no estabelecimento, entregaram seus celulares. A turista entregou ainda R$ 42 e a outra cliente, R$ 50. Após o roubo, o cadeirante exigiu que todas as mulheres entrassem na sala de depilação e que a turista o levasse para fora do estabelecimento.

A turista carioca levou o cadeirante para fora e contou com a ajuda de dois homens que passavam na rua. Rafael atravessou a avenida Marechal Campos e fez sinal para um táxi. Mas antes que embarcasse, as vítimas saíram do salão e começaram a gritar que ele era ladrão. Havia uma viatura no local, que abordou o assaltante. Ele foi levado à 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado por roubo e preso. As vítimas recuperaram seus pertences.

EM LIBERDADE DESDE 2019

A Gazeta nesta quarta-feira (28), a Acionada pela reportagem denesta quarta-feira (28), a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) afirma que Rafael deu entrada no sistema prisional do Espírito Santo no dia 4 de março daquele ano, mas que estava em liberdade desde 7 de agosto de 2019, mediante decisão judicial.

TV Gazeta como tirou a vida dos idosos Almir Ribeiro Sena, de 65 anos, e Odorico de Almeida Neves, de 83 anos. Após golpear e tirar a vida dos dois homens, Rafael dormiu tranquilamente na cama dele, posicionada entre as das vítimas. Rafael Dias Santos foi novamente preso em flagrante na manhã da última terça-feira (27) . Ele contou em entrevista àcomo tirou a vida dos idosos Almir Ribeiro Sena, de 65 anos, e Odorico de Almeida Neves, de 83 anos. Após golpear e tirar a vida dos dois homens, Rafael dormiu tranquilamente na cama dele, posicionada entre as das vítimas.

"Eu assassinei os dois a marretadas. Primeiro matei o Almir. Chamei e acordei ele, e na hora que ele acordou eu dei umas 15 marretadas na cabeça dele. Depois acordei o 'Seu Odorico', assassinei ele e continuei dormindo. Dormi tranquilo" Rafael Silva Santos - Cadeirante e assassino confesso