Grávida é rendida por assaltantes na porta de casa em Guriri

Um adolescente foi apreendido e um jovem de 18 anos foi preso no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, suspeitos de roubarem um carro, um celular e dinheiro de uma mulher grávida. O roubo ocorreu na manhã desta terça-feira (27) no balneário. Duas mulheres, de 23 e 53 anos, que teriam tentado ajudar um dos suspeitos a fugir, também foram detidas, por desobediência e desacato à autoridade.
Segundo informações da Polícia Militar, a mulher grávida estava chegando em casa quando foi abordada pelo adolescente e pelo jovem. Eles teriam proferido diversos insultos, feito ameaças e prendido a vítima no quintal da residência. Os suspeitos levaram um celular, dinheiro e o veículo da família, um Toyota/Etios.
Durante à tarde, os policiais do 13º Batalhão da Polícia Militar, realizaram rondas por Guriri e abordaram um adolescente, que confessou a participação no crime. Ele não teve a idade revelada pela polícia.
Com base nas informações obtidas com ele, os militares encontraram o telefone da vítima na mata de restinga do balneário. O veículo foi encontrado abandonado na Estrada do Distrito de Barra Nova, também no balneário de Guriri.
Após encontrar o adolescente, a polícia conseguiu localizar o segundo envolvido no roubo, o jovem de 18 anos. Ao tentar abordá-lo, os policiais foram impedidos por duas mulheres, parentes dele, que estariam tentando ajudá-lo a fugir. O jovem foi capturado e confessou ser o mentor do roubo. Já as mulheres foram conduzidas à delegacia, por crime de desobediência e desacato à autoridade.
Todos os envolvidos foram conduzidos ao Departamento de Polícia Judiciária da Polícia Civil, em São Mateus, para serem autuados.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 18 anos foi autuado em flagrante por roubo qualificado, corrupção de menores e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus. As suspeitas de 23 e 53 anos assinaram um termo circunstanciado (TC) por desacato, e foram liberadas após assumir o compromisso de comparecer em juízo. O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado, e foi apresentado ao Ministério Público, que se manifestará sobre a internação ou não.