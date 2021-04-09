Homem é assassinado a tiros dentro de bar em São Mateus

Um homem foi assassinado a tiros dentro de um bar no bairro Boa Vista, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (8). O crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram que, no momento dos disparos, diversas pessoas estavam no bar – incluindo uma mãe com uma criança – e houve correria no local.
Segundo informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo em um bar localizado no bairro Boa Vista, em São Mateus. No local, a equipe verificou que dois indivíduos armados chegaram de motocicleta, entraram no local e atiraram contra a vítima, que morreu na hora.
Através de nota, a Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, e que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser liberado pelos familiares após o exame cadavérico.