Corpo é encontrado em poço na zona rural entre Boa Esperança e São Mateus

O corpo de um homem foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros no final da tarde desta quarta-feira (07) em um poço localizado no patrimônio de Santa Luzia, na zona rural entre os municípios de Boa Esperança e São Mateus.
De acordo com bombeiros que atenderam a ocorrência, um comerciante da região acionou a equipe afirmando que havia um odor muito forte no local e que suspeitava que pudesse se tratar de um cadáver. Agentes foram até o poço e confirmaram a suspeita, sendo que o corpo encontrado estava coberto por entulhos e muitos galhos, além de estar em estado avançado de decomposição.
Segundo a corporação, ainda não há informações sobre a causa da morte. As polícias Militar e Civil foram acionadas.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte a esclarecer: "o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico", afirma o texto. Segundo a PC, apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte.