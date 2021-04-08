Corpo é encontrado em poço na zona rural entre Boa Esperança e São Mateus

De acordo com bombeiros que atenderam a ocorrência, um comerciante da região acionou a equipe afirmando que havia um odor muito forte no local e que suspeitava que pudesse se tratar de um cadáver. Agentes foram até o poço e confirmaram a suspeita, sendo que o corpo encontrado estava coberto por entulhos e muitos galhos, além de estar em estado avançado de decomposição.