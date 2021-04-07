PM prende suspeito com submetralhadoras e outras armas em Cariacica

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Os militares foram então até a residência do suspeito, onde foi encontrado o documento de identificação, além de mais três armas de fogo, inclusive um fuzil calibre .762 tipo 'mosquetão', além de munições diversas e um colete balístico. O suspeito, L.L.C, foi apresentado à autoridade de plantão na 4ª Delegacia Regional de Cariacica, juntamente com os materiais apreendidos.