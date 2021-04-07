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Bairro Oriente

PM prende suspeito com submetralhadoras e outras armas em Cariacica

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes estavam em patrulhamento quando visualizaram um veículo em atitude suspeito, no bairro Oriente

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 20:01

Publicado em 

07 abr 2021 às 20:01
Bairro Oriente
Polícia Militar apreende armas e munições e prende suspeito em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Um homem de 43 anos foi detido na tarde desta quarta-feira (07) no bairro Oriente, em Cariacica, com uma submetralhadora calibre .380 com munição. Ele foi abordado pelos policiais por estar em atitude suspeita dentro de um veículo. 
De acordo com informações da Polícia Militar, agentes estavam em patrulhamento no bairro quando visualizaram o veículo suspeito, conhecido das equipes por realizar transporte de drogas e armas dos traficantes da Mata da Praia, no mesmo município. Também segundo a PM, o condutor foi detido com a submetralhadora, no entanto, estava sem documento de identificação.
Os militares foram então até a residência do suspeito, onde foi encontrado o documento de identificação, além de mais três armas de fogo, inclusive um fuzil calibre .762 tipo 'mosquetão', além de munições diversas e um colete balístico. O suspeito, L.L.C, foi apresentado à autoridade de plantão na 4ª Delegacia Regional de Cariacica, juntamente com os materiais apreendidos.
De acordo com o soldado Nathanael Almeida, membro da Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar, o suspeito não tinha passagens anteriores pela polícia. "No entanto, ele atuava como braço direito do chefe do tráfico da região, sendo de total confiança dele. Ele também era o responsável pelo transporte das drogas e recolhimento do dinheiro vindo da venda dos entorpecentes", afirmou.

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