Homem é preso acusado de tentar matar esposa a tiros em Guaçuí

Um homem de 45 anos foi preso nesta terça-feira (06), na zona rural do município de Guaçuí, na Região do Caparaó. Ele é suspeito de ter atirado contra o carro da esposa, uma mulher de 45 anos, no dia 13 de março deste ano. O casal estava em um processo de separação, mas conturbado.
A prisão, em cumprimento de mandado de prisão temporária por tentativa de feminicídio, foi realizada por policiais civis da Delegacia de Guaçuí. O nome do homem não foi revelado pela polícia. Com ele foram apreendidas duas espingardas calibre 22 e 20 e munições do mesmo calibre.
A tentativa de atirar contra a esposa teria acontecido no assentamento Luiz Talyuli Neto, zona rural de Guaçuí. Segundo as investigações, perante a lei, os dois ainda estão casados. “A vítima, uma mulher de 45 anos, procurou a Polícia Civil e registrou o fato e solicitou medida protetiva. Representei pela prisão temporária do acusado, que foi deferida. Ele nega os fatos, mas o filho dele estava no carro no dia e falou que o viu atirando”, disse o delegado titular de Guaçuí, Marcos Nery.
Além da tentativa de feminicídio, ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.