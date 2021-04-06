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Violência

Homem é preso acusado de tentar matar esposa a tiros em Guaçuí

Segundo a polícia, no dia 13 de março o suspeito atirou contra o carro em que estava a esposa, no interior do município, na região do Caparaó

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 19:24

Publicado em 

06 abr 2021 às 19:24
Além da tentativa de feminicídio, foi autuado, em flagrante, por posse ilegal de arma de fogo
Além da tentativa de feminicídio, foi autuado, em flagrante, por posse ilegal de arma de fogo Crédito: Divulgação/ PC
Um homem de 45 anos foi preso nesta terça-feira (06), na zona rural do município de Guaçuí, na Região do Caparaó. Ele é suspeito de ter atirado contra o carro da esposa, uma mulher de 45 anos, no dia 13 de março deste ano. O casal estava em um processo de separação, mas conturbado.
A prisão, em cumprimento de mandado de prisão temporária por tentativa de feminicídio, foi realizada por policiais civis da Delegacia de Guaçuí. O nome do homem não foi revelado pela polícia. Com ele foram apreendidas duas espingardas calibre 22 e 20 e munições do mesmo calibre.
A tentativa de atirar contra a esposa teria acontecido no assentamento Luiz Talyuli Neto, zona rural de Guaçuí. Segundo as investigações, perante a lei, os dois ainda estão casados. “A vítima, uma mulher de 45 anos, procurou a Polícia Civil e registrou o fato e solicitou medida protetiva. Representei pela prisão temporária do acusado, que foi deferida. Ele nega os fatos, mas o filho dele estava no carro no dia e falou que o viu atirando”, disse o delegado titular de Guaçuí, Marcos Nery.
Além da tentativa de feminicídio, ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.

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