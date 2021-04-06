Preso foge da carceragem de delegacia em Mimoso do Sul

Um homem de 23 anos, que foi detido em cumprimento de mandado de prisão, acabou fugindo da carceragem da Delegacia de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta terça-feira (6). Rodrigo Guimarães Assis de Oliveira teria aproveitado o momento em que havia poucos agentes no local para quebrar um cadeado e fugir pela janela.
Um policial ouviu um barulho e foi checar o que havia ocorrido, mas o preso já havia escapado. Segundo a Polícia Civil, equipes da delegacia e da Polícia Militar realizam buscas com o objetivo de recapturar o preso. Porém, ele não foi localizado. “Ele teria rompido o cadeado e fugido pela janela. Não sabemos como ele fugiu. Estamos em diligência para recapturá-lo”, disse o delegado Romulo Carvalho Neto.
Rodrigo Guimarães Assis de Oliveira é investigado por tráfico e extorsão. Ele seria transferido nesta tarde para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.