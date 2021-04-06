Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Está sendo procurado

Preso foge da carceragem de delegacia em Mimoso do Sul

Rodrigo Guimarães Assis de Oliveira, de 23 anos, aproveitou momento em que havia poucos agentes e conseguiu fugir por uma janela da carceragem da Delegacia de Mimoso do Sul, no início da tarde desta terça-feira (6)

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 17:18

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 abr 2021 às 17:18
Delegacia de Mimoso do Sul
Delegacia de Mimoso do Sul Crédito: Beto Barbosa
Um homem de 23 anos, que foi detido em cumprimento de mandado de prisão, acabou fugindo da carceragem da Delegacia de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta terça-feira (6). Rodrigo Guimarães Assis de Oliveira teria aproveitado o momento em que havia poucos agentes no local para quebrar um cadeado e fugir pela janela.
Um policial ouviu um barulho e foi checar o que havia ocorrido, mas o preso já havia escapado. Segundo a Polícia Civil, equipes da delegacia e da Polícia Militar realizam buscas com o objetivo de recapturar o preso. Porém, ele não foi localizado. “Ele teria rompido o cadeado e fugido pela janela. Não sabemos como ele fugiu. Estamos em diligência para recapturá-lo”, disse o delegado Romulo Carvalho Neto.
Rodrigo Guimarães Assis de Oliveira é investigado por tráfico e extorsão. Ele seria transferido nesta tarde para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

Veja Também

Duas pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Guaçuí

Acidente deixa duas pessoas feridas em avenida de Cachoeiro

Carga de granito e dois caminhões são furtados em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mimoso do Sul Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 orações para o Dia de Santo Expedito
Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados