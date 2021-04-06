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Sul do ES

Acidente deixa duas pessoas feridas em avenida de Cachoeiro

Um carro, que estaria parado no semáforo, foi atingido na traseira por outro veículo por volta das 23h, na avenida Beira Rio, no centro do município

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 12:53

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

06 abr 2021 às 12:53
A colisão traseira aconteceu, por volta das 23h, enquanto um veículo aguardava no semáforo, da avenida Beira Rio
Duas pessoas ficam feridas em acidente em Cachoeiro Crédito: Internauta
Um acidente chamou a atenção de quem passava pela avenida Beira Rio, na região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por volta das 23h desta segunda-feira (5). De acordo com informações repassadas à polícia, um carro – que estaria parado no semáforo fechado – foi atingido na traseira por outro veículo. Uma mulher que estava no banco do carona do carro atingido e o condutor do veículo que bateu ficaram feridos.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os militares chegaram ao local e encontraram um Chevrolet Astra de cor preta e um Hyundai HB20 de cor azul, ambos amassados. O motorista do Chevrolet Astra se apresentou à polícia e contou que seguia para a sua residência e, quando parou no semáforo vermelho, viu outros dois veículos seguindo em alta velocidade. Um dos carros, segundo ele, ultrapassou o sinal vermelho e seguiu pela avenida. O motorista informou que o Hyundai HB20 não conseguiu desviar ou frear e acabou atingindo o Chevrolet Astra na traseira.
A colisão traseira aconteceu, por volta das 23h, enquanto um veículo aguardava no semáforo, da avenida Beira Rio
Duas pessoas ficam feridas em acidente em Cachoeiro Crédito: Internauta
Com a colisão, o carro atingido foi empurrado por alguns metros e a esposa do motorista – que estava no banco do carona – se feriu e foi socorrida por populares. O motorista do Hyundai HB20, que estava sozinho, também ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os dois foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.
A polícia informou que fez o teste do bafômetro no motorista do Chevrolet Astra e o exame deu negativo. Já o condutor do Hyundai HB20 precisou ser socorrido e não estava em condições de realizar o exame, segundo a PM. No entanto, os militares constataram que ele não tinha carteira de habilitação. Como o condutor precisou ser socorrido, não foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.
A colisão traseira aconteceu, por volta das 23h, enquanto um veículo aguardava no semáforo, da avenida Beira Rio
Duas pessoas ficam feridas em acidente em Cachoeiro Crédito: Internauta
O motorista do Hyundai HB20 recebeu alta do hospital na manhã desta terça-feira (6). Já a mulher que estava no outro veículo ainda estava hospitalizada. De acordo com o boletim da PM, outras pessoas que estavam no local contaram a mesma versão do condutor do Chevrolet Astra.

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