Acidente deixa duas pessoas feridas em avenida de Cachoeiro

Um acidente chamou a atenção de quem passava pela avenida Beira Rio, na região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por volta das 23h desta segunda-feira (5). De acordo com informações repassadas à polícia, um carro – que estaria parado no semáforo fechado – foi atingido na traseira por outro veículo. Uma mulher que estava no banco do carona do carro atingido e o condutor do veículo que bateu ficaram feridos.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os militares chegaram ao local e encontraram um Chevrolet Astra de cor preta e um Hyundai HB20 de cor azul, ambos amassados. O motorista do Chevrolet Astra se apresentou à polícia e contou que seguia para a sua residência e, quando parou no semáforo vermelho, viu outros dois veículos seguindo em alta velocidade. Um dos carros, segundo ele, ultrapassou o sinal vermelho e seguiu pela avenida. O motorista informou que o Hyundai HB20 não conseguiu desviar ou frear e acabou atingindo o Chevrolet Astra na traseira.
Com a colisão, o carro atingido foi empurrado por alguns metros e a esposa do motorista – que estava no banco do carona – se feriu e foi socorrida por populares. O motorista do Hyundai HB20, que estava sozinho, também ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os dois foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.
A polícia informou que fez o teste do bafômetro no motorista do Chevrolet Astra e o exame deu negativo. Já o condutor do Hyundai HB20 precisou ser socorrido e não estava em condições de realizar o exame, segundo a PM. No entanto, os militares constataram que ele não tinha carteira de habilitação. Como o condutor precisou ser socorrido, não foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.
O motorista do Hyundai HB20 recebeu alta do hospital na manhã desta terça-feira (6). Já a mulher que estava no outro veículo ainda estava hospitalizada. De acordo com o boletim da PM, outras pessoas que estavam no local contaram a mesma versão do condutor do Chevrolet Astra.