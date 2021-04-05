Corpo de homem é encontrado no Rio Itapemirim, em Cachoeiro

O corpo de um homem, que não foi identificado, foi encontrado no Rio Itapemirim na manhã desta segunda-feira (5) por moradores no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h e retirou o corpo. A perícia da polícia foi acionada.
De acordo com a Polícia Civil o caso foi registrado, inicialmente, como afogamento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte.