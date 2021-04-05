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Sul do ES

Corpo de homem é encontrado no Rio Itapemirim, em Cachoeiro

De acordo com a Polícia Civil,  o caso está registrado como afogamento. O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (5), no bairro Coronel Borges, e a vítima ainda não havia sido identificada

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 15:07

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 abr 2021 às 15:07
Corpo de homem é encontrado no Rio Itapemirim
Corpo de homem é encontrado no Rio Itapemirim Crédito: Leitor/ A Gazeta
O corpo de um homem, que não foi identificado, foi encontrado no Rio Itapemirim na manhã desta segunda-feira (5) por moradores no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h e retirou o corpo. A perícia da polícia foi acionada.
De acordo com a Polícia Civil o caso foi registrado, inicialmente, como afogamento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte.

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