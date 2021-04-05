Casa dos Braga e centro de reabilitação são arrombados no Sul do ES

Casa dos Braga, em Cachoeiro Crédito: Divulgação

Segundo a Guarda Civil Municipal de Cachoeiro, uma equipe foi acionada pelo Ciodes e abordou um homem que carregava um ventilador no Centro da cidade. Ao ser questionado, o homem levou os guardas até a Casa dos Braga, onde havia praticado o arrombamento. Outros objetos também estavam fora do lugar.

O homem foi encaminhado para a Delegacia Regional da Polícia Civil de Cachoeiro. A Casa dos Braga pertenceu à família do cronista Rubem Braga.

Já no município de Guaçuí, a prefeitura informou que o Centro de Reabilitação Dona Gabi, que oferece atendimento de fisioterapia para pacientes do município, foi arrombado e depredado.

Centro de Reabilitação Dona Gabi, em Guaçuí Crédito: Divulgação

Ainda segundo a prefeitura, entre os itens furtados estão micro-ondas, computador completo e aparelhos de ultrassom. Para entrar, os invasores cortaram as grades de uma janela, quebraram cadeados de portões, além de arrombarem fechaduras das portas.

A Secretaria de Saúde está fazendo o levantamento dos prejuízos e um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil.