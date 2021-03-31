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Loja de tintas é arrombada durante a madrugada em Cachoeiro

Segundo o proprietário, duas pessoas quebraram a vitrine e usaram um martelo para conseguir tirar a gaveta do caixa

Publicado em 31 de Março de 2021 às 13:13

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

31 mar 2021 às 13:13
Segundo o proprietário, duas pessoas quebraram a vitrine e usaram um martelo para conseguir tirar a gaveta do caixa
Loja de tintas é arrombada durante a madrugada em Cachoeiro Crédito: Divulgação/loja
Uma loja de tintas foi arrombada na madrugada desta quarta-feira (31), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Duas pessoas quebraram a vitrine e usaram um martelo para conseguir tirar a gaveta do caixa.
Segundo o proprietário, Wellington Gama, as duas pessoas ficaram cerca de 30 minutos dentro da loja. No vídeo registrado pelas câmeras de segurança, é possível ver que, por volta de 1h30, a dupla tenta abrir a gaveta do caixa.
O proprietário contou que como não conseguiram abrir a gaveta do caixa, eles derrubaram a mesa com um computador e usaram um martelo para pegar a gaveta. Como o local tem alarme que disparou, os proprietários foram até a loja.
No local, verificaram que a vitrine estava quebrada e constataram que, além da gaveta do caixa, foi levado um frigobar. Os donos acionaram a polícia. “Mesmo com o alarme tocando, eles ficaram uns 30 minutos dentro da loja. Chamamos a polícia por volta das 3h30 e só chegaram às 5h20”, disse Wellington.
Ainda de acordo com o proprietário, no caixa tinha pouco dinheiro e o prejuízo total ainda está sendo calculado.
Polícia Militar informou que quando os militares receberam o acionamento, realizaram buscas e chegaram a encontrar dois suspeitos com as mesmas características, mas nada de ilícito foi encontrado. Posteriormente, foram até o estabelecimento e entraram em contato com o proprietário que foi orientado a registrar o fato em alguma delegacia.
Segundo o proprietário, duas pessoas quebraram a vitrine e usaram um martelo para conseguir tirar a gaveta do caixa
Loja de tintas é arrombada durante a madrugada em Cachoeiro Crédito: Divulgação/loja

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