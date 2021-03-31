Vacinação reúne mais de 5 mil carros e dá nó no trânsito de Cachoeiro

Vacinação drive-thru causa enorme engarrafamento em Cachoeiro Crédito: Internauta

Apesar de estar agendada para iniciar às 8h, no Parque de Exposições do bairro Aeroporto, antes deste horário, o trânsito já estava congestionado em bairros com mais de 5 quilômetros de distância do Aeroporto.

“Não tem condições. Eu vim 3 horas da manhã pra fila achando que ia ser mais tranquilo, mas eu ainda nem consegui entrar no Parque de Exposições. Estou com duas idosas de 65 anos no carro. Está uma bagunça isso aqui”, contou Silvana Anequim.

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A previsão da prefeitura é que a vacinação se encerre às 15h, e o atendimento está sendo feito por ordem de chegada. Além da vacinação por drive-thru, a vacinação está sendo feita por agendamento na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde).

No interior do município, serão vacinados, por agendamento, nas Unidades Básicas de Saúde, idosos de 65 a 69 anos, nas unidades de Itaoca, Soturno, Córrego dos Monos, Burarama e Conduru.

Para receber a vacina, o idoso precisa levar um documento de identificação (RG, CPF ou Cartão SUS) e o cartão de vacinas. O uso de máscaras de proteção é obrigatório para todos.

Vacinação drive-thru causa enorme engarrafamento em Cachoeiro Crédito: Internauta

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Cachoeiro informa que serão disponibilizadas 2 mil doses de vacinas, nesta quarta-feira (31), no drive-thru do Parque de Exposições.

Os primeiros veículos começaram a chegar de madrugada e o local registra grande movimento desde às 8h, horário de início da vacinação.

A prefeitura orienta aos motoristas que não se dirijam ao Parque de Exposições, uma vez que, nesse momento, há registro de mais de 5 mil veículos na fila, e que busquem vias alternativas até que o trânsito seja restabelecido no local. Agentes de Trânsito e da Guarda Municipal estão dando suporte.