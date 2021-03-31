Mais de 400 mil pessoas com comorbidades vão ser vacinadas no ES

Pessoas com comorbidades estão no próximo grupo a ser vacinado Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O plano de imunização contra a Covid-19 no Es pírito Santo vai contemplar as pessoas com comorbidades na próxima fase. Serão mais de 400 mil imunizados no Estado, segundo estimativas do Ministério da Saúde . Esse público faz parte do grupo prioritário que começará a ser vacinado após a conclusão da segunda etapa, que deverá atender idosos de 60 a 74 anos.

A informação foi confirmada em coletiva de imprensa da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), nesta segunda-feira (29). O secretário Nésio Fernandes acrescentou que profissionais da segurança pública e da educação também serão imunizados, utilizando a reserva de contingência, ou seja, doses a mais enviadas pelo governo federal ao Estado para substituição em eventuais perdas no processo.

"O próximo grupo será daqueles com comorbidade, que estão estabelecidos no grupo de prioridades, e os profissionais de educação e segurança , que vão receber as pequenas quantidades dedicadas à reserva de contingência", pontuou.

O grupo abrange pessoas que sofrem de doenças crônicas como diabetes, doenças cardíacas, renais e obesidade, por exemplo. De acordo com a Sesa, os municípios já foram notificados para que estabeleçam junto à população a emissão de laudos para comprovar de fato que fazem parte do grupo prioritário.

Além disso, de acordo com norma divulgada pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira (30), os portadores do vírus HIV também foram anexados ao grupo de pessoas com comorbidades aptas à imunização. Segundo dados da Sesa/ES, atualmente cerca de 12.900 pessoas vivem com HIV no Estado. Destas, aproximadamente 75% dos casos (cerca de 9.600) estão na faixa-etária de 18 a 59 anos, a indicada pelo ministério para ingressar no grupo prioritário de vacinação.

No grupo prioritário também estão indígenas, quilombolas, deficientes institucionalizados e trabalhadores da saúde, que integram a primeira etapa do plano e estão em processo de imunização - uma parcela ainda não tomou a segunda dose. Paralelamente, a maioria dos municípios capixabas já segue para a vacinação dos idosos acima de 65 anos . O grupo de quem tem doenças crônicas será imunizado assim que for atendido o de pessoas a partir de 60 anos.

De acordo com o gerente estadual de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, a expectativa é que na próxima sexta-feira (2) chegue uma remessa maior para acelerar a imunização das pessoas com mais de 65 anos, faixa etária que começou a ser atendida neste final de semana com as doses que foram entregues na sexta (26)

As vacinas têm chegado gradualmente aos Estados, que distribuem aos municípios. A Sesa, no entanto, espera que nos próximos meses o número de doses recebidas continue aumentando.

"Estamos com a expectativa de em abril e maio ter um número muito grande de vacinas, acima do distribuído, tanto pelo Ministério da Saúde, quanto pela compra de vacinas pelo Estado" Nésio Fernandes - Secretário estadual de Saúde

COMORBIDADES QUE TERÃO PRIORIDADE

São 400 mil pessoas no grupo a ser atendido na terceira fase do plano de imunização e que têm as seguintes doenças: