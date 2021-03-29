Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em pronunciamento nesta quarta-feira (09) Crédito: Divulgação / Sesa

Your browser does not support the audio element. Existe risco real de colapso, diz secretário sobre sistema de saúde do ES

Os leitos de tratamento intensivo estão com 94.35% de ocupação. Além da UTI, mais 72 pacientes com Covid-19 esperam por um leito de enfermaria, sendo que 31 deles já completaram um dia todo de espera completando um cenário crítico do sistema de saúde.

"O risco real de colapso existe e para que ele não ocorra é necessário que a população cumpra a quarentena", concluiu o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes.

A situação levou à Sesa a discutir, esta semana, os critérios para a confecção do protocolo de acesso aos leitos. Ou seja, que paciente de Covid-19 será escolhido ou não para ocupar um leito quando abrir vaga. Por enquanto, ainda não há registro de pessoas que tenham morrido esperando por uma vaga, segundo a Secretaria.

"Nós temos registrado mais pacientes que chegam em estado muito grave ao serviço de saúde e que necessitam de leito de UTI, porém, não suportam o tempo adequado de espera por esse leito, pois existe um período necessário para a estabilização do paciente para que seja transferido da UPA para ao recurso hospitalar. Mas até agora não temos registro de pacientes que tenham morrido por falta de leito de UTI", contou Nésio Fernandes.

No domingo (28), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou 160 remoções de pacientes em estado grave que levaram à internações hospitalares.

Na parte do que cabe ao Estado, estão sendo aberto leitos de UTI que devem chegar ao total de 900 para atender a rede pública. No entanto, não se trata apenas de ter estrutura para atender aos pacientes, mas sim de profissionais de saúde.