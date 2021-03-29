Profissional de saúde prepara uma dose da vacina CoronaVac Crédito: Mateus Bonimo/AGIF - Agência de Fotografia/Estadão Conteúdo

governo do Estado não registrou a morte de nenhum profissional de saúde que recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 . A informação foi repassada pelo gerente estadual de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, durante entrevista coletiva on-line nesta segunda-feira (29).

"Nós não temos até a presente data nenhum registro de profissional da saúde que tenha falecido após a segunda dose da vacina. Temos, obviamente, profissionais que já foram a óbito antes de iniciar a vacinação " Orlei Cardoso - Gerente de Vigilância em Saúde

De acordo com o Painel de Vacinação do Estado, o público-alvo da Saúde conta com um total de 124.416 profissionais. Até o momento, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) distribuiu 87.137 vacinas para aplicação da segunda dose de imunização desse grupo no Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Profissionais da saúde - não há registros de mortes após 2ª dose

décima remessa de doses de vacina contra o coronavírus chegou ao Estado na última sexta-feira (26). Os compostos estão sendo usados imunizar o público de 65 a 69 anos. O novo lote contém 79,9 mil doses, sendo 17,9 mil da farmacêutica Oxford e outras 62 mil doses da Coronavac, produzida no Instituto Butantan.

A nova remessa deve completar 100% da aplicação da primeira dose em idosos de 70 a 74 anos e mais o quantitativo de 2% para trabalhadores da saúde, atendendo às diretrizes do Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde.