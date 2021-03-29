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Vacina contra a Covid-19

Profissionais da saúde: não há registros de mortes após 2ª dose

De acordo com Painel de Vacinação, o Estado recebeu 615.620 mil doses de vacina contra a Covid-19 do governo federal

Publicado em 29 de Março de 2021 às 18:11

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

29 mar 2021 às 18:11
GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
Profissional de saúde prepara uma dose da vacina CoronaVac Crédito: Mateus Bonimo/AGIF - Agência de Fotografia/Estadão Conteúdo
governo do Estado não registrou a morte de nenhum profissional de saúde que recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 . A informação foi repassada pelo gerente estadual de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, durante entrevista coletiva on-line nesta segunda-feira (29).
"Nós não temos até a presente data nenhum registro de profissional da saúde que tenha falecido após a segunda dose da vacina. Temos, obviamente, profissionais que já foram a óbito antes de iniciar a vacinação "
Orlei Cardoso - Gerente de Vigilância em Saúde
De acordo com o Painel de Vacinação do Estado, o público-alvo da Saúde conta com um total de 124.416 profissionais. Até o momento, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) distribuiu 87.137 vacinas para aplicação da segunda dose de imunização desse grupo no Espírito Santo.
Profissionais da saúde - não há registros de mortes após 2ª dose
A décima remessa de doses de vacina contra o coronavírus chegou ao Estado na última sexta-feira (26). Os compostos estão sendo usados imunizar o público de 65 a 69 anos. O novo lote contém 79,9 mil doses, sendo 17,9 mil da farmacêutica Oxford e outras 62 mil doses da Coronavac, produzida no Instituto Butantan.
A nova remessa deve completar 100% da aplicação da primeira dose em idosos de 70 a 74 anos e mais o quantitativo de 2% para trabalhadores da saúde, atendendo às diretrizes do Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde.
"Todos os municípios têm tido uma velocidade importante na vacinação. A logística tem sido importante. Assim que as doses chegam, rapidamente são distribuídas e isso tem colocado o estado numa posição importante no ranking dos estados que mais vacinaram", destaca Orlei.

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